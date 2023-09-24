3247 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي
التاريخ
9/24/2023 2:28:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3247 طنا، منها 2110 أطنان من خضار، و946 طن فواكه، و190طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 35 و45، والبطاطا بين 30 و60، والبندورة بين 15 و45، والجزر بين 70 و100، والخيار بين 20 و35، والزهرة بين 30 و60، والليمون بين 40 و70، والموز البلدي بين 60 و90 قرشا.
--(بترا)
رح/رق
24/09/2023 16:26:58
MENAFN24092023000117011021ID1107130182
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