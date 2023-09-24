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3247 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

9/24/2023 2:28:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3247 طنا، منها 2110 أطنان من خضار، و946 طن فواكه، و190طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 35 و45، والبطاطا بين 30 و60، والبندورة بين 15 و45، والجزر بين 70 و100، والخيار بين 20 و35، والزهرة بين 30 و60، والليمون بين 40 و70، والموز البلدي بين 60 و90 قرشا.
--(بترا)
رح/رق
24/09/2023 16:26:58

MENAFN24092023000117011021ID1107130182

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