وفد إماراتي يزور المجلس الوطني لشؤون الأسرة

عمان 24 أيلول (بترا)- اطلع وفد إماراتي خلال زيارته اليوم الأحد المجلس الوطني لشؤون الأسرة على التجربة الأردنية في مجال حماية الأسرة والطفل.

وقال أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي خلال لقائه الوفد الذي يمثل هيئتي الرعاية الأسرية، و "أبو ظبي للطفولة المبكرة"، والقيادة العامة لشرطة أبو ظبي، ودائرة القضاء/ النيابة العامة، إنّ العمل ببرامج الحماية من العنف بدأ منذ إنشاء إدارة حماية الأسرة والأحداث عام 1997، ليتم بعدها في العام 2000 تطوير التجربة الأردنية في صياغة السياسات والتشريعات الوطنية إلى جانب تقديم الخدمات.

وأضاف، إنّ التشاركية مع المؤسسات الوطنية كانت أساس العمل؛ باعتبار أن المجلس أُسس ليكون مظلة تنسيقية لتوحيد الجهود المبذولة للارتقاء بشؤون الأسرة، مبينا أنه وضمن هذا النهج تم تشكيل فريق وطني لحماية الأسرة من العنف، وإعداد الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، والذي يُعد وثيقة وطنية ومرجعية علمية وعملية لحماية الأسرة.

ولفت مقدادي إلى أنّ المجلس وضع نظاما للفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، إضافة إلى صياغة وتعديل عدد من التشريعات الوطنية ذات العلاقة كقانون الحماية من العنف الأسري وقانون حقوق الطفل الذي أُقر العام الماضي.

بدوره، أشار مدير شؤون الأسرة في المجلس حكم مطالقة إلى أنّ استجابة الأردن لمشكلة العنف داخل الأسرة جاءت بإطلاق المشروع الوطني لحماية الأسرة عام 2000 بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مبيناً أن المشروع جاء للحد من العنف الأسري وقضايا الاعتداءات الجنسية.

وبين أنه جرى إعداد الإجراءات الوطنية الموحدة للوقاية والاستجابة لحالات العنف في الأردن عام 2018، واعتبارها مرجعية وطنية لجميع المؤسسات التي تتعامل مع حالات العنف، بهدف توحيد مرجعيات العمل الوطنية وآلية التعامل مع جميع حالات العنف في الأردن.

من جانبها، أكدت مديرة التطوير التشريعي نائلة الصرايرة أنّ هناك عدداً من القوانين والتشريعات الوطنية ذات العلاقة بالأسرة عمل المجلس على متابعتها من بينها؛ قانون الأحداث وقانون الحماية من العنف الأسري، ونظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، وقانون حقوق الطفل الذي أُقر العام الماضي.

وأشارت إلى أن الحكومة أقرت أخيرا الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث للأعوام (2024-2028)، مشيرة إلى أن الاستراتيجية جاءت استناداً للفقرة (أ) من المادة(4) من قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة والتي أسندت للمجلس مهمة وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط التنموية ذات العلاقة بالأسرة وأفرادها ومتابعة تنفيذها.

من جانبه، أشاد الوفد بدور المجلس الوطني لشؤون الأسرة في مجالات الحماية والتشريعات ومجالات يعمل عليها والتي من شأنها الارتقاء بالأسرة مع المحافظة على هويتها وموروثها، مؤكدًا أهمية هذه الجهود التي تصب في مصلحة الأسرة كوحدة واحدة.

--(بترا)

م ه/م ف/اح

24/09/2023 16:26:53