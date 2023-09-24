ندوة توعوية حول حق الحصول على المعلومات في عجلون
التاريخ
9/24/2023 2:28:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عجلون 24 أيلول (بترا)- نظمت لجنة عجلون المجتمعية التابعة للصندوق الأردني الهاشمي، اليوم الأحد، في مدرسة كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات، ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لحق الحصول على المعلومات، بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومجلس التطوير التربوي في مديرية تربية عجلون.
وقال مدير تربية المحافظة الدكتور أسعد الشرع، إن حق الحصول على المعلومات هو حق مكتسب للإنسان وركيزة أساسية لجمع المعلومات والبيانات لكل فرد في أي دولة بالعالم، للمشاركة في الحياة الديمقراطية والعامة.
وأكد أهمية نشر المعرفة بين الطالبات من خلال الإذاعة المدرسية، حول القوانين والأنظمة الجديدة، وأبرزها قانون الجرائم الإلكترونية.
وأشار الناطق الإعلامي في نقابة الصحفيين الأردنيين علي فريحات، إلى أهمية نشر الوعي بين الطالبات في حق الحصول علـى المعلومـات، وأن يحصـل الفرد علـى معلومـات كافية من الإدارة أو السلطة التـي تحكم المجتمعات.
وأضاف أن نقابة الصحفيين تدعم حرية الرأي والتعبير المسؤولة والموضوعية القائمة على حقائق للحصول على المعلومات، مشيرا إلى أن التطورات السريعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ساهمت بشكل كبير في تسليط الضوء على الدور الأساسي للمعلومات في تحقيق الأهداف .
بدوره، أشارت مدير الشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية صبحا المومني، إلى أهمية أخذ الخبر من مصادره الصحيحة تجنبا لحدوث الشائعات وانتشارها بين الناس.
إلى ذلك، أكدت مديرة المدرسة وفاء بعاره، أهمية انعقاد مثل هذه الندوات التي أتاحت الفرصة للطالبات، للتعرف على كل ما يتعلق بحق الحصول على المعلومات، وأهمية الانتفاع بالمعلومات لتفعيل الرقابة على أعمال الحكومات والسلطات عموما .
وأشار رئيس مجلس التطوير التربوي في المحافظة علي القضاة، إلى أهمية عقد الندوات التوعوية للطالبات حول حق الحصول على المعلومات، والتي تعتبر عملية جوهرية وأساسية وإحدى متطلبات ومحاور التنمية المستدامة، مبينا أن الحصول على المعلومات عنصر رئيس في تحقيق التنمية والديمقراطية والمساواة، لتعزيز الحصول على المعلومات وحمايته باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان.
وبينت مشرفة النادي الصحفي في المدرسة أماني الصالح، أن أهداف النادي تركز على نشر الوعي بين الطالبات في عدد من الأمور التي تلبي رغباتهن.
--(بترا )
ع ف/ف م/رق
24/09/2023 16:21:46
MENAFN24092023000117011021ID1107130180
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