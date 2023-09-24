ندوة توعوية حول حق الحصول على المعلومات في عجلون

عجلون 24 أيلول (بترا)- نظمت لجنة عجلون المجتمعية التابعة للصندوق الأردني الهاشمي، اليوم الأحد، في مدرسة كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات، ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لحق الحصول على المعلومات، بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومجلس التطوير التربوي في مديرية تربية عجلون.

وقال مدير تربية المحافظة الدكتور أسعد الشرع، إن حق الحصول على المعلومات هو حق مكتسب للإنسان وركيزة أساسية لجمع المعلومات والبيانات لكل فرد في أي دولة بالعالم، للمشاركة في الحياة الديمقراطية والعامة.

وأكد أهمية نشر المعرفة بين الطالبات من خلال الإذاعة المدرسية، حول القوانين والأنظمة الجديدة، وأبرزها قانون الجرائم الإلكترونية.

وأشار الناطق الإعلامي في نقابة الصحفيين الأردنيين علي فريحات، إلى أهمية نشر الوعي بين الطالبات في حق الحصول علـى المعلومـات، وأن يحصـل الفرد علـى معلومـات كافية من الإدارة أو السلطة التـي تحكم المجتمعات.

وأضاف أن نقابة الصحفيين تدعم حرية الرأي والتعبير المسؤولة والموضوعية القائمة على حقائق للحصول على المعلومات، مشيرا إلى أن التطورات السريعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ساهمت بشكل كبير في تسليط الضوء على الدور الأساسي للمعلومات في تحقيق الأهداف .

بدوره، أشارت مدير الشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية صبحا المومني، إلى أهمية أخذ الخبر من مصادره الصحيحة تجنبا لحدوث الشائعات وانتشارها بين الناس.

إلى ذلك، أكدت مديرة المدرسة وفاء بعاره، أهمية انعقاد مثل هذه الندوات التي أتاحت الفرصة للطالبات، للتعرف على كل ما يتعلق بحق الحصول على المعلومات، وأهمية الانتفاع بالمعلومات لتفعيل الرقابة على أعمال الحكومات والسلطات عموما .

وأشار رئيس مجلس التطوير التربوي في المحافظة علي القضاة، إلى أهمية عقد الندوات التوعوية للطالبات حول حق الحصول على المعلومات، والتي تعتبر عملية جوهرية وأساسية وإحدى متطلبات ومحاور التنمية المستدامة، مبينا أن الحصول على المعلومات عنصر رئيس في تحقيق التنمية والديمقراطية والمساواة، لتعزيز الحصول على المعلومات وحمايته باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان.

وبينت مشرفة النادي الصحفي في المدرسة أماني الصالح، أن أهداف النادي تركز على نشر الوعي بين الطالبات في عدد من الأمور التي تلبي رغباتهن.

--(بترا )

ع ف/ف م/رق

24/09/2023 16:21:46

