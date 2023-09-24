ندوة في العقبة حول دور الشباب بالمشاركة السياسية

العقبة 24 أيلول (بترا) أمين المعايطه- نظم اتحاد الجمعيات الخيرية، وهيئة شباب كلنا الأردن في محافظة العقبة، اليوم الأحد، ندوة حوارية حول دور الشباب في المشاركة السياسية وتعزيز الديمقراطية.

وأكد النائب عبيد ياسين، أهمية إتاحة الفرصة للشباب والمرأة للمشاركة في العمل السياسي والحزبي، كضرورة أساسية وحتمية لتحقيق أهداف التنمية السياسية المنشودة والوصول إلى أحزاب برامجية وتشكيل حكومات برلمانية.

وأشار إلى ضرورة تكثيف الجلسات والمبادرات لتثقيف وتوعية الشباب بالعمل السياسي والحزبي، وإيجاد تشبيك فاعل بين مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والهيئات الشبابية.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية بالعقبة، علي الاحيوات ، إن الندوة تأتي في إطار اهتمام وجهود الاتحاد للمساهمة في رفع الوعي السياسي والديمقراطي للشباب، وضرورة لدفع الشباب نحو العمل الحزبي والسياسي، وتدريبهم وصقل مهاراتهم السياسية وانخراطهم في الحياة السياسية دون معيقات.

وشدد الناشط الاجتماعي حسام الكيال، على أن تحديث المنظومة السياسية جاء برؤية ملكية سامية، تعبر عن إرادة ملكية لتطوير الحياة الديمقراطية، والتي أنتجت إصدار قانوني الانتخاب والأحزاب، وأفضت لاشتراطات جديدة لعدد المؤسسين ونسب للمرأة والشباب وذوي الإعاقة، وتخصيص 41 مقعدا للأحزاب.

وأضاف أن القانون حمى من ينتسب للأحزاب من المساءلة وتسهيل مشاركة طلبة الجامعات فيها، لإزالة التخوف من العمل الحزبي.

وأكدت الناشطة الدكتورة سناء الرفاعي، ضرورة تكاتف الجهود والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والأحزاب والأفراد ودمج وإشراك الشباب في العملية السياسية والحزبية، وتهيئة البيئة التشريعية والتعليمية لتحفيز الشباب للانخراط في برامج حزبية تعبر عن آمالهم وتطلعاتهم.

من جانبه، أكد منسق الهيئة بالعقبة عمر العشوش، أن الإصلاح السياسي أصبح ضرورة لإيجاد حالة حزبية توافقية جادة ومشاركة حزبية برامجية عملية تنفذ على أرض الواقع، يكون فيها الشباب والمرأة الأساس للوصول إلى قيمة مضافة للعمل الحزبي والديمقراطي العام.

وتحدثت الناشطة شيماء المواجدة، عن أهمية مثل هذه الندوات، ودورها في رفع الوعي السياسي، وأهمية الاطلاع على التعديلات المختلفة التي جرت على القوانين الناظمة للعمل السياسي والحزبي.

--(بترا)

ا م/ ف م/رق

24/09/2023 16:11:15