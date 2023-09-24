ندوة في العقبة حول دور الشباب بالمشاركة السياسية
التاريخ
9/24/2023 2:28:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
العقبة 24 أيلول (بترا) أمين المعايطه- نظم اتحاد الجمعيات الخيرية، وهيئة شباب كلنا الأردن في محافظة العقبة، اليوم الأحد، ندوة حوارية حول دور الشباب في المشاركة السياسية وتعزيز الديمقراطية.
وأكد النائب عبيد ياسين، أهمية إتاحة الفرصة للشباب والمرأة للمشاركة في العمل السياسي والحزبي، كضرورة أساسية وحتمية لتحقيق أهداف التنمية السياسية المنشودة والوصول إلى أحزاب برامجية وتشكيل حكومات برلمانية.
وأشار إلى ضرورة تكثيف الجلسات والمبادرات لتثقيف وتوعية الشباب بالعمل السياسي والحزبي، وإيجاد تشبيك فاعل بين مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والهيئات الشبابية.
وقال رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية بالعقبة، علي الاحيوات ، إن الندوة تأتي في إطار اهتمام وجهود الاتحاد للمساهمة في رفع الوعي السياسي والديمقراطي للشباب، وضرورة لدفع الشباب نحو العمل الحزبي والسياسي، وتدريبهم وصقل مهاراتهم السياسية وانخراطهم في الحياة السياسية دون معيقات.
وشدد الناشط الاجتماعي حسام الكيال، على أن تحديث المنظومة السياسية جاء برؤية ملكية سامية، تعبر عن إرادة ملكية لتطوير الحياة الديمقراطية، والتي أنتجت إصدار قانوني الانتخاب والأحزاب، وأفضت لاشتراطات جديدة لعدد المؤسسين ونسب للمرأة والشباب وذوي الإعاقة، وتخصيص 41 مقعدا للأحزاب.
وأضاف أن القانون حمى من ينتسب للأحزاب من المساءلة وتسهيل مشاركة طلبة الجامعات فيها، لإزالة التخوف من العمل الحزبي.
وأكدت الناشطة الدكتورة سناء الرفاعي، ضرورة تكاتف الجهود والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والأحزاب والأفراد ودمج وإشراك الشباب في العملية السياسية والحزبية، وتهيئة البيئة التشريعية والتعليمية لتحفيز الشباب للانخراط في برامج حزبية تعبر عن آمالهم وتطلعاتهم.
من جانبه، أكد منسق الهيئة بالعقبة عمر العشوش، أن الإصلاح السياسي أصبح ضرورة لإيجاد حالة حزبية توافقية جادة ومشاركة حزبية برامجية عملية تنفذ على أرض الواقع، يكون فيها الشباب والمرأة الأساس للوصول إلى قيمة مضافة للعمل الحزبي والديمقراطي العام.
وتحدثت الناشطة شيماء المواجدة، عن أهمية مثل هذه الندوات، ودورها في رفع الوعي السياسي، وأهمية الاطلاع على التعديلات المختلفة التي جرت على القوانين الناظمة للعمل السياسي والحزبي.
--(بترا)
ا م/ ف م/رق
24/09/2023 16:11:15
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