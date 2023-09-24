إدارية النواب تطلع على واقع مركز البحوث الزراعية

عمان 24 أيلول (بترا)- اطلعت اللجنة الإدارية في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب يزن الشديفات، على الواقع الإداري للمركز الوطني للبحوث الزراعية، بحضور مدير عام المركز الدكتور نزار حداد.

وأكد الشديفات خلال الاجتماع أهمية البحث العلمي في القطاعات كافة ومنها الزراعي، لأهميته الكبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى دور المركز في دعم القطاع الزراعي باعتباره الذراع العلمي لوزارة الزراعة.

وشدد الشديفات خلال الاجتماع الذي حضره النائبان مغير الهملان وجميل العشوش، على ضرورة الاستمرار بدعم القطاع الزراعي، وتوفير سبل التطوير والتحسين ليبقى الأردن في مقدمة الدول في المجال الزراعي، ويكون له حضور فاعل على خارطة الزراعة العالمية.

وأكد أهمية المحافظة على مساحات الرقعة الزراعية، وإعادة النظر في التنظيم الذي أسهم بخسارة مساحات زراعية نتيجة زيادة مساحات المباني على حساب الأراضي الزراعية.

وقال، إن الاجتماع يهدف الى دعم مركز البحوث الزراعية وتأمين احتياجاته لضمان استمراره في تطوير الواقع الزراعي وتحسينه، وتنفيذ الرؤية الملكية في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية زيادة عدد كوادر المركز الإدارية والفنية، وتعزيزها بالخبرات وتدريبها وتأهيلها.

من جانبه قدم حداد شرحاً عن مهام المركز ورؤيته في تحقيق تنمية زراعية مستدامة والتحديات التي يواجهها وإنجازاته في مجال البحوث بالقطاعات الثروة الحيوانية والنباتية والزراعات المائية، مؤكدا أهمية رفع مخصصات البحث العلمي من إجمالي موازنة المركز والمقررة بـ 1بالمئة من الموازنة البالغة نحو 11 مليون دينار.

وفي نهاية الاجتماع، تبنت اللجنة جملة من التوصيات أبرزها: ضرورة دعم الاستقلال المالي والإداري للمركز أسوة بمراكز البحث العلمي المتخصصة، وتوفير دعم مالي بقيمة مليوني دينار لإتمام إنجاز وتشغيل محطات الخناصري والخالدية والعقبة.

--(بترا)

ع س/ ن ح/اح

24/09/2023 16:07:16