الملكية الأردنية تفتتح خطاً جديداً مباشراً بين عمان ودوسلدورف الألمانية

عمان 24 أيلول (بترا)- أعلن مطار الملكة علياء الدولي، افتتاح الخطوط الجوية الملكية الأردنية، مساراً جديدا مباشرا بين عمّان ومدينة دوسلدورف الألمانية، أمس السبت، بعد استقبال الرحلة الأولى بتحية أقواس الماء التقليدية، وسيُسيّر الخط بمعدّل رحلتين يومي السبت والأربعاء، على متن طائرات الملكية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، نيكولا كلود، في بيان اليوم الأحد، إن الخط الجديد يؤكد على الجهود الرامية إلى توسيع شبكة الوجهات وربط المسافرين بالمدن الرئيسية حول العالم، مشيراً إلى تعزيز تجربة مرحبة يشعر بها المسافرون كأنهم في بيوتهم أثناء رحلاتهم عبر البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ولفت رئيس القطاع التجاري للملكية الأردنية، كريم مخلوف، إلى أن الخط الجديد سيسهل على السياح القادمين من ألمانيا اكتشاف عجائب الأردن المذهلة أكثر من أي وقت مضى.

وقال "إن المساعدة في تعزيز السياحة في المملكة ودفعها هي محور التركيز الرئيسي لاستراتيجية شركتنا الجديدة مع تركيزنا على مواصلة تطوير محطة عمان باعتبارها البوابة الرئيسية لبلاد الشام من خلال توفير ترابط أوسع بشبكتنا العالمية".

وأضاف إن الخط الجديد خطوة أخرى تتماشى مع خطة النمو الخمسية الطموحة للملكية، والتي تتضمن زيادة عدد أسطول الطائرات الحالي من 24 طائرة إلى أكثر من 40 طائرة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

--(بترا)

ع ن/م ف/رق

24/09/2023 15:41:55