الملكية الأردنية تفتتح خطاً جديداً مباشراً بين عمان ودوسلدورف الألمانية

الملكية الأردنية تفتتح خطاً جديداً مباشراً بين عمان ودوسلدورف الألمانية
التاريخ
9/24/2023 2:28:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)- أعلن مطار الملكة علياء الدولي، افتتاح الخطوط الجوية الملكية الأردنية، مساراً جديدا مباشرا بين عمّان ومدينة دوسلدورف الألمانية، أمس السبت، بعد استقبال الرحلة الأولى بتحية أقواس الماء التقليدية، وسيُسيّر الخط بمعدّل رحلتين يومي السبت والأربعاء، على متن طائرات الملكية.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، نيكولا كلود، في بيان اليوم الأحد، إن الخط الجديد يؤكد على الجهود الرامية إلى توسيع شبكة الوجهات وربط المسافرين بالمدن الرئيسية حول العالم، مشيراً إلى تعزيز تجربة مرحبة يشعر بها المسافرون كأنهم في بيوتهم أثناء رحلاتهم عبر البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.
ولفت رئيس القطاع التجاري للملكية الأردنية، كريم مخلوف، إلى أن الخط الجديد سيسهل على السياح القادمين من ألمانيا اكتشاف عجائب الأردن المذهلة أكثر من أي وقت مضى.
وقال "إن المساعدة في تعزيز السياحة في المملكة ودفعها هي محور التركيز الرئيسي لاستراتيجية شركتنا الجديدة مع تركيزنا على مواصلة تطوير محطة عمان باعتبارها البوابة الرئيسية لبلاد الشام من خلال توفير ترابط أوسع بشبكتنا العالمية".
وأضاف إن الخط الجديد خطوة أخرى تتماشى مع خطة النمو الخمسية الطموحة للملكية، والتي تتضمن زيادة عدد أسطول الطائرات الحالي من 24 طائرة إلى أكثر من 40 طائرة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
--(بترا)
ع ن/م ف/رق
24/09/2023 15:41:55
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