الإفتاء تطلق خدمة الاتصال المرئي عبر الروبوت

عمان 24 أيلول (بترا)- أطلقت دائرة الإفتاء اليوم الأحد، خدمة الاتصال المرئي عبر الروبوت في مركز الخدمات الحكومية/ فرع المقابلين، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وبحسب بيان للدائرة، قال أمينها العام الدكتور أحمد الحسنات، إن الخدمة الريادية على مستوى الإقليم، تأتي لتسهيل خدمة الفتاوى على المستفتي، وتبسيط الإجراءات، والتخفيف على المواطن من حيث الجهد والوقت.

من جهتها، أشارت الأمين العام لوزارة الاقتصاد الرقمي سميرة الزعبي، إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم والتمكين لجميع المؤسسات للارتقاء بخدمة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مراكز الخدمات الحكومية، تنفيذاً لبرنامج تحديث القطاع العام.

--(بترا)

وهـ/رق/اح

24/09/2023 15:40:57