الإفتاء تطلق خدمة الاتصال المرئي عبر الروبوت

الإفتاء تطلق خدمة الاتصال المرئي عبر الروبوت
التاريخ
9/24/2023 2:28:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)- أطلقت دائرة الإفتاء اليوم الأحد، خدمة الاتصال المرئي عبر الروبوت في مركز الخدمات الحكومية/ فرع المقابلين، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وبحسب بيان للدائرة، قال أمينها العام الدكتور أحمد الحسنات، إن الخدمة الريادية على مستوى الإقليم، تأتي لتسهيل خدمة الفتاوى على المستفتي، وتبسيط الإجراءات، والتخفيف على المواطن من حيث الجهد والوقت.
من جهتها، أشارت الأمين العام لوزارة الاقتصاد الرقمي سميرة الزعبي، إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم والتمكين لجميع المؤسسات للارتقاء بخدمة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مراكز الخدمات الحكومية، تنفيذاً لبرنامج تحديث القطاع العام.
--(بترا)
وهـ/رق/اح
24/09/2023 15:40:57
MENAFN24092023000117011021ID1107130175
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