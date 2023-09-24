الوريكات يدعو للتركيز على التشغيل بدلاً من التوظيف
التاريخ
9/24/2023 2:28:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)- دعا مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، إلى التركيز على التشغيل بدلاً من التوظيف، في ظل محدودية التوظيف في القطاعين العام والخاص .
وأكد الوريكات خلال اجتماعه بموظفي فرع الصندوق في محافظة معان اليوم الأحد، ضرورة اختصار الوقت وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع ما يمكن، والاستفادة من الرقمنة بالحصول على الموافقات اللازمة بشكل آلي .
وبين أن تمويل المشاريع لأبناء محافظة معان متاح لمختلف البرامج التمويلية بمبلغ يتراوح بين 5000 دينار ولغاية 75000 دينار، مشيدا بالميزات الاقتصادية والاستثمارية في معان، خصوصاً ما يتعلق بالمشاريع الخضراء ذات البعد البيئي ومشاريع الطاقة الشمسية.
وأكد الوريكات ضرورة تشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال، وإجراء المزيد من دراسات الاحتياجات التدريبية والتمويلية وجلسات التوعية لأبناء المحافظة.
--(بترا)
ع ف/ ف م/اح
24/09/2023 15:36:17
MENAFN24092023000117011021ID1107130173
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.