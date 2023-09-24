الوريكات يدعو للتركيز على التشغيل بدلاً من التوظيف

عمان 24 أيلول (بترا)- دعا مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، إلى التركيز على التشغيل بدلاً من التوظيف، في ظل محدودية التوظيف في القطاعين العام والخاص .

وأكد الوريكات خلال اجتماعه بموظفي فرع الصندوق في محافظة معان اليوم الأحد، ضرورة اختصار الوقت وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع ما يمكن، والاستفادة من الرقمنة بالحصول على الموافقات اللازمة بشكل آلي .

وبين أن تمويل المشاريع لأبناء محافظة معان متاح لمختلف البرامج التمويلية بمبلغ يتراوح بين 5000 دينار ولغاية 75000 دينار، مشيدا بالميزات الاقتصادية والاستثمارية في معان، خصوصاً ما يتعلق بالمشاريع الخضراء ذات البعد البيئي ومشاريع الطاقة الشمسية.

وأكد الوريكات ضرورة تشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال، وإجراء المزيد من دراسات الاحتياجات التدريبية والتمويلية وجلسات التوعية لأبناء المحافظة.

--(بترا)

ع ف/ ف م/اح

24/09/2023 15:36:17