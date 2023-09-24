الاحتلال يخطر بوقف بناء 17 منزلا في سلفيت
التاريخ
9/24/2023 2:28:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
رام الله 24 أيلول (بترا)- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوقف البناء في 21 منزلا ومنشأة فلسطينية بقرية سرطة، غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس مجلس سرطة إبراهيم الخطيب في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسلّمت مواطنين إخطارات بوقف العمل والبناء في 17 منزلا معظمها مأهولة بالسكان، و4 بركسات في المنطقتين الشمالية والشرقية بحجة البناء في منطقة مصنفة "ج".
وبين الخطيب، أن مجموع الإخطارات التي تم تسليمها خلال الشهرين الماضيين ولغاية اليوم بلغت 55 إخطارا.
--(بترا)
م ف/ف م/رق
24/09/2023 15:24:00
MENAFN24092023000117011021ID1107130172
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