الاحتلال يخطر بوقف بناء 17 منزلا في سلفيت

رام الله 24 أيلول (بترا)- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوقف البناء في 21 منزلا ومنشأة فلسطينية بقرية سرطة، غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس سرطة إبراهيم الخطيب في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسلّمت مواطنين إخطارات بوقف العمل والبناء في 17 منزلا معظمها مأهولة بالسكان، و4 بركسات في المنطقتين الشمالية والشرقية بحجة البناء في منطقة مصنفة "ج".

وبين الخطيب، أن مجموع الإخطارات التي تم تسليمها خلال الشهرين الماضيين ولغاية اليوم بلغت 55 إخطارا.

--(بترا)

م ف/ف م/رق

24/09/2023 15:24:00