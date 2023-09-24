Sunday, 24 September 2023 11:25 GMT

الاحتلال يخطر بوقف بناء 17 منزلا في سلفيت

9/24/2023 2:28:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 24 أيلول (بترا)- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوقف البناء في 21 منزلا ومنشأة فلسطينية بقرية سرطة، غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس مجلس سرطة إبراهيم الخطيب في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسلّمت مواطنين إخطارات بوقف العمل والبناء في 17 منزلا معظمها مأهولة بالسكان، و4 بركسات في المنطقتين الشمالية والشرقية بحجة البناء في منطقة مصنفة "ج".
وبين الخطيب، أن مجموع الإخطارات التي تم تسليمها خلال الشهرين الماضيين ولغاية اليوم بلغت 55 إخطارا.
--(بترا)
م ف/ف م/رق
24/09/2023 15:24:00

MENAFN24092023000117011021ID1107130172

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث