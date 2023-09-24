73 مليون دولار تمويل إضافي من الولايات المتحدة للأونروا

73 مليون دولار تمويل إضافي من الولايات المتحدة للأونروا
التاريخ
9/24/2023 2:28:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)- أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، تقديم 73 مليون دولار أمريكي تمويلا إضافيا للأونروا.
وبحسب بيان للسفارة الأمريكية بعمان، قالت السفيرة: "إنني فخورة اليوم بالإعلان عن أن الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 73 مليون دولار من التمويل الإضافي لدعم خدمات الأونروا الرئيسية والطارئة".
وزادت، سيساعد هذا التمويل في إيصال الغذاء إلى الأسر المحتاجة، وتوفير الرعاية الصحية للأطفال والنساء الحوامل، كما سيساعد الطلاب على تطوير تعليمهم ويدعم المتأثرين بالصراع من خلال خدمات الصحة العقلية، ويقدم إغاثة إنسانية فورية لسكان جنين وعين الحلوة ويساعد في إيجاد وضع أكثر استقرارا في المجتمعات.
--(بترا)
ص خ/ف م/رق
24/09/2023 15:21:34
MENAFN24092023000117011021ID1107130171
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.