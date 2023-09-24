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73 مليون دولار تمويل إضافي من الولايات المتحدة للأونروا

9/24/2023 2:28:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 أيلول (بترا)- أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، تقديم 73 مليون دولار أمريكي تمويلا إضافيا للأونروا.
وبحسب بيان للسفارة الأمريكية بعمان، قالت السفيرة: "إنني فخورة اليوم بالإعلان عن أن الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 73 مليون دولار من التمويل الإضافي لدعم خدمات الأونروا الرئيسية والطارئة".
وزادت، سيساعد هذا التمويل في إيصال الغذاء إلى الأسر المحتاجة، وتوفير الرعاية الصحية للأطفال والنساء الحوامل، كما سيساعد الطلاب على تطوير تعليمهم ويدعم المتأثرين بالصراع من خلال خدمات الصحة العقلية، ويقدم إغاثة إنسانية فورية لسكان جنين وعين الحلوة ويساعد في إيجاد وضع أكثر استقرارا في المجتمعات.
--(بترا)
ص خ/ف م/رق
24/09/2023 15:21:34

MENAFN24092023000117011021ID1107130171

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