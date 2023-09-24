بدء تحضيرات قمة صناعة الألعاب الإلكترونية الثانية عشرة

بدء تحضيرات قمة صناعة الألعاب الإلكترونية الثانية عشرة
التاريخ
9/24/2023 2:28:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)- بدأ مختبر الألعاب الأردني أحد مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، تحضيراته لعقد قمة صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية في 3 -9 تشرين الثاني المقبل.
وبحسب بيان للصندوق اليوم الأحد، ستشمل القمة التي تستمر أسبوعا أقاليم المملكة الثلاثة، وستكون بدايتها من مدينة "أم قيس" الأثرية في شمال المملكة مرورا بمنطقة البحر الميت ومدينة البتراء وصولا إلى العقبة جنوباً، إضافة إلى تنظيمها مسابقة الرياضات الإلكترونية Esport.
كما ستشهد القمة في نسختها المحدثة لهذا العام، مجموعة واسعة من الفعاليات والجلسات المشتركة لتكون فرصة لجميع المهتمين، للإطلاع على عالم صناعة الألعاب داخل المنطقة وخارجها، بمشاركة خبراء ومتخصصين محليين وعالميين.
وسينطلق في منطقة البحر الميت على هامش القمة، المؤتمر العالمي لصناعة الألعاب الالكترونية " "Pocket Gamer Connects، الذي يستضيفه مختبر الألعاب في 4 -5 تشرين الثاني المقبل، بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، وبالشراكة مع شركة Steel Media البريطانية، إذ يعد المؤتمر فرصة للمشاركين للاطلاع على كل ما هو جديد في هذه الصناعة.
وبحسب البيان، ستكون القمة ترجمة عملية لرؤية التحديث الاقتصادي في مجال صناعة الألعاب الالكترونية من خلال التوعية بأهميتها ومساعدة الشباب على تطوير أفكارهم وتعليمهم أسس تصميمها، إضافة إلى التشبيك بين الشباب الأردني المهتمين في هذا المجال والشركات العالمية.
كما ستعزز وضع المملكة على الخريطة العالمية كوجهة سياحية، وسيطلع من خلالها المشاركين على أبرز المناطق السياحية في المملكة، وستُعقد عدد من الأنشطة والفعاليات المتخصصة في أم قيس والبتراء والعقبة ووادي رم والبحر الميت.
وستحتضن العقبة عددا من الفعاليات والعروض الترفيهية والأنشطة التفاعلية، واستعراض مهارات ومواهب استثنائية وجلسات نقاشية مع أبرز الخبراء إلى جانب تنظيم معرض الألعاب الإلكترونية بالتعاون شركات محلية وعالمية، وتنظيم نهائي مسابقة الرياضات الالكترونية.
وفي مدينة البتراء، سيجري إنشاء منطقة للألعاب الالكترونية تعرض نماذج صناعة الألعاب وتنظيم مسابقة للرياضات الالكترونية، إضافة إلى عقد جلسات نقاشية متخصصة في مدينة "أم قيس" الأثرية.
إلى ذلك، سيجري على هامش القمة تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية الرياضيات الالكترونية الأردنية ""IBMEDIA الذي يمثل خطوة مهمة في ترسيخ مكانة الأردن كنواة للإبداع في هذا المجال والتأثير في ساحة الرياضات الالكترونية محلياً وعالمياً.
--(بترا)
م د/م ف/رق
24/09/2023 15:09:06
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