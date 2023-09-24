بدء تحضيرات قمة صناعة الألعاب الإلكترونية الثانية عشرة

عمان 24 أيلول (بترا)- بدأ مختبر الألعاب الأردني أحد مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، تحضيراته لعقد قمة صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية في 3 -9 تشرين الثاني المقبل.

وبحسب بيان للصندوق اليوم الأحد، ستشمل القمة التي تستمر أسبوعا أقاليم المملكة الثلاثة، وستكون بدايتها من مدينة "أم قيس" الأثرية في شمال المملكة مرورا بمنطقة البحر الميت ومدينة البتراء وصولا إلى العقبة جنوباً، إضافة إلى تنظيمها مسابقة الرياضات الإلكترونية Esport.

كما ستشهد القمة في نسختها المحدثة لهذا العام، مجموعة واسعة من الفعاليات والجلسات المشتركة لتكون فرصة لجميع المهتمين، للإطلاع على عالم صناعة الألعاب داخل المنطقة وخارجها، بمشاركة خبراء ومتخصصين محليين وعالميين.

وسينطلق في منطقة البحر الميت على هامش القمة، المؤتمر العالمي لصناعة الألعاب الالكترونية " "Pocket Gamer Connects، الذي يستضيفه مختبر الألعاب في 4 -5 تشرين الثاني المقبل، بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، وبالشراكة مع شركة Steel Media البريطانية، إذ يعد المؤتمر فرصة للمشاركين للاطلاع على كل ما هو جديد في هذه الصناعة.

وبحسب البيان، ستكون القمة ترجمة عملية لرؤية التحديث الاقتصادي في مجال صناعة الألعاب الالكترونية من خلال التوعية بأهميتها ومساعدة الشباب على تطوير أفكارهم وتعليمهم أسس تصميمها، إضافة إلى التشبيك بين الشباب الأردني المهتمين في هذا المجال والشركات العالمية.

كما ستعزز وضع المملكة على الخريطة العالمية كوجهة سياحية، وسيطلع من خلالها المشاركين على أبرز المناطق السياحية في المملكة، وستُعقد عدد من الأنشطة والفعاليات المتخصصة في أم قيس والبتراء والعقبة ووادي رم والبحر الميت.

وستحتضن العقبة عددا من الفعاليات والعروض الترفيهية والأنشطة التفاعلية، واستعراض مهارات ومواهب استثنائية وجلسات نقاشية مع أبرز الخبراء إلى جانب تنظيم معرض الألعاب الإلكترونية بالتعاون شركات محلية وعالمية، وتنظيم نهائي مسابقة الرياضات الالكترونية.

وفي مدينة البتراء، سيجري إنشاء منطقة للألعاب الالكترونية تعرض نماذج صناعة الألعاب وتنظيم مسابقة للرياضات الالكترونية، إضافة إلى عقد جلسات نقاشية متخصصة في مدينة "أم قيس" الأثرية.

إلى ذلك، سيجري على هامش القمة تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية الرياضيات الالكترونية الأردنية ""IBMEDIA الذي يمثل خطوة مهمة في ترسيخ مكانة الأردن كنواة للإبداع في هذا المجال والتأثير في ساحة الرياضات الالكترونية محلياً وعالمياً.

--(بترا)

م د/م ف/رق

24/09/2023 15:09:06