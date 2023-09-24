العمل النيابية تزور مراكز للتدريب المهني

عمان 24 أيلول (بترا) عبدالقادر الفاعوري- زارت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الأحد، عددا من معاهد مؤسسة التدريب المهني، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز وتطوير التعليم المهني.

وقالت رئيسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، تمام الرياطي، إن الزيارة التي شارك بها النائبان فليحة الخضير ومحمد الشطناوي، تهدف إلى فهم أعمق لتحديات التعليم المهني في الأردن، والعمل على تحسين البرامج التعليمية وتطوير البنية التحتية لضمان تقديم تعليم مهني عالي الجودة يلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وأثنت الرياطي على جهود المؤسسة في تطوير التعليم المهني وتوفير فرص تعليمية متقدمة للشباب، مشيدة بتطور برامج مؤسسة التدريب المهني وبما يتواكب مع التطور والتكنولوجيا الحديثة والحماية الاجتماعية.

وأعربت عن دعم لجنة العمل النيابية لمبادرات تعزيز دور التعليم المهني في تأهيل الشباب لسوق العمل، مؤكدة أهمية التعاون لتطوير التعليم المهني في الأردن، وزيادة فرص العمل للشباب وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

وناقشت اللجنة خلال الزيارة أيضا تطوير مناهج التعليمية وتطوير البنية التحتية في المعاهد المهنية، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية تناسب الصناعات الحديثة مثل تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

من جانبه، أكد مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس احمد الغرايبة، أهمية تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه المهني للطلاب والخريجين لمساعدتهم في اختيار مسارات مهنية مناسبة، وتطوير شراكات مع القطاعات الصناعية وأصحاب العمل لضمان توافق برامج التعليم المهني مع احتياجات السوق وفرص العمل المتاحة.

ولفت الغرايبة إلى أن المؤسسة خرجت أكثر من نصف مليون شاب وشابة، وتحرص دائما على تطوير برامجها التدريبية بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل.

وشملت زيارة لجنة العمل النيابية مشاغل: الطباعة الثلاثية، الصناعات الجلدية، التكيف والتبريد، والتعليم الافتراضي للواقع الافتراضي والواقع المعزز في معهد ماركا للذكور.

كما زارت معهد السلامة والصحة المهنية واستمعت لإيجاز عن دور المعهد الذي يعد مركزا إقليميا وعربيا، إضافة الى الاطلاع على مشاغل وإنجازات الأكاديمية الأردنية للسياحة والفندقة.

--(بترا)

ع ف/ ن ح

24/09/2023 15:02:41