الخارجية النيابية تلتقي وفدا طلابيا أميركيا

عمان 24 أيلول (بترا)- قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلدون حينا إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني قاد جهودا مُضنية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف، خلال لقاء اللجنة اليوم الأحد، وفدا طلابيا يمثل جمعية التعلم العالمية الأميركية، أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسحية في القدس الشريف أسهمت في الحفاظ على الوضع التاريخي للمدينة المقدسة، مشيرا إلى أن جلالة الملك أعاد الزخم للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

وعرض حينا للدور المناط باللجنة في الشؤون التي لها صلة بالسياسة الخارجية، ودراسة المعاهدات والاتفاقيات بهذا الشأن، وتنظيم العلاقات مع البرلمانات الأخرى والاتحادات والجمعيات البرلمانية، وإعداد مشاريع البيانات السياسية التي يصدرها المجلس.

وبين أن الأردن منذ نشأته استقبل العديد من موجات اللجوء، كان آخرها اللجوء السوري الذي شكل تحديا وضغطا كبيرا على موارد الأردن التحتية، داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين.

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، قال حينا إن تحديث المنظومة السياسية في المملكة أسهمت في تعزيز المشاركة في الأحزاب وتعديل قانون الانتخاب بما يتواءم مع المرحلة القادمة.

وفي نهاية اللقاء، أجاب رئيس اللجنة عن أسئلة واستفسارات الوفد.

--(بترا)

م خ/ ف ج

24/09/2023 14:40:39