الخارجية النيابية تلتقي وفدا طلابيا أميركيا

الخارجية النيابية تلتقي وفدا طلابيا أميركيا
التاريخ
9/24/2023 2:28:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)- قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلدون حينا إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني قاد جهودا مُضنية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف، خلال لقاء اللجنة اليوم الأحد، وفدا طلابيا يمثل جمعية التعلم العالمية الأميركية، أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسحية في القدس الشريف أسهمت في الحفاظ على الوضع التاريخي للمدينة المقدسة، مشيرا إلى أن جلالة الملك أعاد الزخم للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
وعرض حينا للدور المناط باللجنة في الشؤون التي لها صلة بالسياسة الخارجية، ودراسة المعاهدات والاتفاقيات بهذا الشأن، وتنظيم العلاقات مع البرلمانات الأخرى والاتحادات والجمعيات البرلمانية، وإعداد مشاريع البيانات السياسية التي يصدرها المجلس.
وبين أن الأردن منذ نشأته استقبل العديد من موجات اللجوء، كان آخرها اللجوء السوري الذي شكل تحديا وضغطا كبيرا على موارد الأردن التحتية، داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين.
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، قال حينا إن تحديث المنظومة السياسية في المملكة أسهمت في تعزيز المشاركة في الأحزاب وتعديل قانون الانتخاب بما يتواءم مع المرحلة القادمة.
وفي نهاية اللقاء، أجاب رئيس اللجنة عن أسئلة واستفسارات الوفد.
--(بترا)
م خ/ ف ج
24/09/2023 14:40:39
MENAFN24092023000117011021ID1107130167
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