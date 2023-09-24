Sunday, 24 September 2023 11:25 GMT

الخارجية النيابية تلتقي وفدا طلابيا أميركيا

9/24/2023 2:28:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 أيلول (بترا)- قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلدون حينا إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني قاد جهودا مُضنية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف، خلال لقاء اللجنة اليوم الأحد، وفدا طلابيا يمثل جمعية التعلم العالمية الأميركية، أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسحية في القدس الشريف أسهمت في الحفاظ على الوضع التاريخي للمدينة المقدسة، مشيرا إلى أن جلالة الملك أعاد الزخم للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
وعرض حينا للدور المناط باللجنة في الشؤون التي لها صلة بالسياسة الخارجية، ودراسة المعاهدات والاتفاقيات بهذا الشأن، وتنظيم العلاقات مع البرلمانات الأخرى والاتحادات والجمعيات البرلمانية، وإعداد مشاريع البيانات السياسية التي يصدرها المجلس.
وبين أن الأردن منذ نشأته استقبل العديد من موجات اللجوء، كان آخرها اللجوء السوري الذي شكل تحديا وضغطا كبيرا على موارد الأردن التحتية، داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين.
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، قال حينا إن تحديث المنظومة السياسية في المملكة أسهمت في تعزيز المشاركة في الأحزاب وتعديل قانون الانتخاب بما يتواءم مع المرحلة القادمة.
وفي نهاية اللقاء، أجاب رئيس اللجنة عن أسئلة واستفسارات الوفد.
--(بترا)
م خ/ ف ج
24/09/2023 14:40:39

MENAFN24092023000117011021ID1107130167

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث