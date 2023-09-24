البرلمانية الأردنية الكازاخستانية تلتقي السفير توماتوف

عمان 24 أيلول (بترا)- بحث رئيس وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الكازاخستانية، مع سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة ايداربيك توماتوف اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والارتقاء بها في مختلف المجالات.

وقال رئيس الجمعية النائب رمزي العجارمة خلال اللقاء بدار المجلس، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، اجتاز العديد من التحديات، إذ تحمل العديد من الأعباء، نتيجة تدفق موجات لجوء كبيرة على الرغم من محدودية موارده.

وأضاف، إن أعضاء الجمعية، ومن خلال دورهم الدبلوماسي البرلماني، يسعون الى تعزيز العلاقات مع جمهورية كازاخستان، وصولاً الى تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين في كل المجالات.

وثمن العجارمة دور كازاخستان بدعم جهود جلالة الملك في تحقيق السلام الشامل والعادل، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

بدورهم، دعا النواب: عبد السلام الخضير، محمد العكور، إسماعيل المشاقبة، إلى تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، ورفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية والسياحية والعلاجية، وزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلبة الأردنيين.

من جانبه، ثمن توماتوف خطوات الأردن في المحافظة على السلام وإعادة الاستقرار في المنطقة، فضلًا عن الإصلاحات الشاملة التي ينتهجها الأردن والمشاريع التنموية المنجزة فيها.

وأشار إلى التطابق بوجهات النظر بين المملكة وبلاده، إذ يسعيان للوصول لمصاف الدول المتقدمة في الإصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة.

وعرض توماتوف لنبذة عن بلاده وموقعها الجغرافي وطبيعة سكانها والإصلاحات السياسية فيها، موضحًا أن كازاخستان تحتل المرتبة التاسعة على مستوى العالم بعدد المسلمين.

ولفت إلى إجراءات بلاده لتسهيل سفر السياح الأردنيين إلى كازاخستان، مضيفًا أنه في المستقبل القريب سيجري التعامل بالتأشيرة الإلكترونية.

وأعرب عن أمله بفتح خط جوي مباشر بين البلدين، مؤكدًا ضرورة فتح قنوات التواصل بين البرلمانين الكازاخستاني والأردني وتبادل الخبرات والزيارات والتجارب.

--(بترا)

م خ/م ف/اح

24/09/2023 14:25:26