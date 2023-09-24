وزير السياحة: 100 ألف موقع اثري مكتشف بالمملكة

البترا 24 أيلول (بترا)- أعلن وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، أن عدد المواقع الأثرية المكتشفة في المملكة، بلغ 100 ألف موقع، مسجل منها 15 ألفا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه مساعد مدير دائرة الآثار العامة احمد موسى، خلال افتتاحه اليوم الأحد، ورشة إطلاق معرض مشروع منصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوسطية للتراث الثقافي لـ"اليونسكو" في مدينة البترا الأثرية.

وأكد موسى أهمية المشروع بالترويج عالميا للمواقع السياحية والأثرية في الأردن، خاصة البترا بتقنية رقمية تسهم في استقطاب السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم، علاوة على أن المشروع يتبنى مشاركة الشباب والشابات، وتوفير فرص العمل ودعم التعاون بين الجامعات والشركات الناشئة.

وأشار إلى أن القطاع السياحي في الأردن يوفر 55 ألف فرصة عمل، وهناك توجه من خلال رؤية التحديث الاقتصادي إلى زيادة هذا الرقم، وتوسيع الاستثمار في القطاع، مبينا أن 13 بالمئة من الناتج القومي المحلي يتأتى بشكل مباشر من القطاع السياحي، بالإضافة إلى 30 بالمئة بشكل غير مباشر.

وقال موسى إن عملية نقل وتطوير واستخدام التكنولوجيا لتفسير وتوضيح الأهمية الثقافية للمواقع الأثرية تسهم في تخفيف الضغط عن المواقع الأثرية، وتطوير وتوثيق المعلومة الأثرية، وإدارة المواقع وإضافة منتجات جديدة للمواقع الأثرية.

ويتضمن المعرض الذي نظمته الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، بالتعاون مع دائرة الآثار العامة، الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمدينة البترا، والمواقع السياحية والتراثية الأخرى، والتي تمكن الزائر من التجول فيها افتراضيا بتقنية رقمية ثلاثية الأبعاد.

من جهته، بين رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة، أن المشروع الذي يشارك فيه الأردن من بين 6 دول بالعالم يهدف إلى إنشاء منتجات رقمية توفر للعميل تجارب متنوعة مثيرة للاهتمام من مسافة بعيدة دون الحضور فعليا في الموقع، مشيرا إلى أنه سيجري اليوم من خلال هذه الورشة اطلاع المشاركين والمستثمرين على منتجات رقمية قام فريق المشروع بانتاجها، والتي توفر التوثيق والحفاظ على التراث الثقافي مع تعزيز السياحة في المواقع المدرجة بقائمة التراث العالمي.







وقال إن إدارة المشروع استخدمت احدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز مستوى تفسير التراث الثقافي لليونيسكو في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال تبني مشاركة الشباب، والمساهمة في إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى تحسين الوصول للتراث الثقافي عبر التسويق للمرافق السياحية العالمية.

وأوضح أن الجمعية ستعقد فعاليات ترويجية للمشروع، تشمل معارض للمنتجات والمنصات الرقمية، لاستقطاب الشركات الدولية والإقليمية والأردنية للنظر في إمكانية التعاون، وإنشاء شركة أو شركات يمكنها استغلال هذه المنتجات وتطويرها بشكل أكبر، إلى جانب تعريف المستثمرين على المنصة الإلكترونية والمنتجات التي طورتها.

بدوره، عرض مدير المشروع الدكتور طلال العكشة، لمنتجات ومنصات رقمية جرى إنتاجها من خلال فريق المشروع وتعريف الضيوف والمستثمرين بالمنصة الإلكترونية ومنتجات طورتها الجمعية، بالإضافة إلى التفاعل المباشر مع الخبراء والمتخصصين.







ويتضمن المعرض منتجات رقمية خاصة بالبترا والتراث الشعبي الأردني والمتاحف، والموقع الإلكتروني الذي أنشأته الجمعية بالتعاون مع الخبراء، حيث تعرض المنتجات ضمن تقنية الهولوغرام.

وعلى هامش المعرض، تعقد حلقة نقاشية عن التكنولوجيا ومنتجات المشروع وفرص الاستثمار المتاحة من خلال هذه المنتجات، بمشاركة العديد من الشركات ذات العلاقة ورجال الأعمال والمتخصصين.

يشار إلى أن معرض منتجات المشروع مفتوح أمام الجميع في مركز الزوار بالبترا.

--(بترا)





ص خ/م ف/ف ج

24/09/2023 14:16:53