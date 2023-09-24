البرلمانية الأردنية البريطانية تلتقي وفد حزب المحافظين



عمان 24 أيلول (بترا)- بحثت جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية - البريطانية، مع وفد من حزب المحافظين بمجلس العموم البريطاني، أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.

وأكدت رئيسة الجمعية النائب دينا البشير، خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الأحد بدار مجلس النواب، متانة العلاقات الأردنية - البريطانية التاريخية، التي أرست دعائمها قيادة البلدين الصديقين.

وقالت، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني أكد على مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، والذي من شأنه تحسين أوضاع الأردنيين في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضحت البشير أن الأردن يعتبرها القضية المركزية الأولى، مؤكدة أن جلالة الملك أعاد الزخم لها في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

وشددت على أهمية الوصاية الهاشمية على المُقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والتي من شأنها الحفاظ على الوجود التاريخي للمسلمين والمسيحيين، والحفاظ على الوضع القائم فيها.

وأشارت البشير إلى أن الأردن استقبل منذ نشأته العديد من موجات اللجوء، حيث كان وما يزال نصيرًا لكل مظلوم، ولمن يبحث عن الأمان، مبينة أن آخر تلك الموجات هي موجة اللجوء السوري، والتي شكلت ضغطًا على البنية التحتية للمملكة، داعية المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته تجاه الأردن كي يقوم بواجبه الإنساني تجاه اللاجئين.

وفي الوقت الذي ثمنت فيه الدعم البريطاني المقدم للأردن، دعت البشير إلى زيادة هذا الدعم، إضافة الى ترويج المنتج الأردني في بريطانيا، وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين في المجالات السياحية والاقتصادية.

من جهتهم، قال النواب: سليمان أبو يحيى، عبيد ياسين، عمر النبر، طلال النسور، خلدون حينا، خالد أبو حسان، هايل عياش، إن العلاقات الأردنية – البريطانية تاريخية ومتجذرة، مُثمنين الدعم الذي تقدمه بريطانيا للأردن.

ودعوا إلى زيادة الاستثمار البريطاني في المملكة، وكذلك تعزيز السياحة العلاجية، وزيادة أعداد السياح البريطانيين للأردن.

بدوره، ثمن أعضاء الوفد الضيف العلاقات البريطانية الأردنية، مؤكدين ضرورة تعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية، وبما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

وقال، إن الأردن يتحمل أعباء ملف اللاجئين، ما يدعو إلى ضرورة دعمه، فالأردن بقيادة جلالة الملك تبذل جهودًا مُضنية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

--(بترا)

م خ / اح

24/09/2023 14:11:50