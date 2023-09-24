اتفاقية لتنفيذ مشروع صرف صحي مناطق الجبيهة في عمان
التاريخ
9/24/2023 2:28:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)- وقعت وزارة المياه والري، اليوم الأحد، بحضور ممثلي بنك الأعمار الألماني (KFW)، اتفاقية تنفيذ مشروع صرف صحي أم حليليفة / الجبيهة، مع شركة UEC المشاريع المتحدة بالائتلاف مع شركة غاما للمقاولات.
وبحسب بيان للوزارة، فإن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ 11,298مليون يورو، ممول بنسبة 90 بالمئة من بنك الأعمار الألماني، ضمن مشروع (NEXUS)، و10بالمئة من سلطة المياه، ضمن الجهود الحكومية الرامية الى التوسع بخدمات الصرف الصحي، وتحسين الواقع البيئي، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال وزير المياه والري المهندس محمد النجار، إن الوزارة /سلطة المياه، تسعى على الدوام لتحسين الواقع البيئي والتوسع بخدمات الصرف الصحي في جميع مناطق المملكة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى خدمة التجمعات السكانية الجديدة في مناطق الجبيهة وحمايتها من التلوث والحفاظ على الصحة العامة والمحافظة على السلامة البيئية من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفينة.
وثمن وزير المياه والري، دعم الدول والمؤسسات الدولية والممولين والمانحين وخاصة الاتحاد الأوروبي وألمانيا من خلال بنك الأعمار الألماني، والتي أسهمت بتمكين قطاع المياه من تجاوز معظم التحديات وحسنت من خدمات المياه والصرف الصحي في معظم المناطق، وكذلك جهود كوادر سلطة المياه في إنجاز ومتابعة الأعمال.
من جهته، أوضح المساعد لشؤون الصرف الصحي المهندس وائل الدويري، أن المشروع يتضمن تنفيذ خط ناقل بطول 6,5 كيلو متر للربط على خط ناقل شفا بدران المربوط على محطة تنقية الخربة السمرا وتوريد وتنفيذ خطوط إسمنتية وDIP بأقطار مختلفة (200-400) ملم بطول نحو 34,5 كيلو متر، وتنفيذ 10 كم خطوط 150 ملم وصلات منزلية لخدمة 1000 وحدة سكنية في مناطق شمال عمان / الجبيهة وتشمل أم حليليفة وخربة مسلم وحي المنصور خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا.
وأضاف أن تنفيذ المشروع سيكون بالانسياب الطبيعي على محطة الخربة السمرا دون الحاجة لإنشاء محطات رفع بهدف خفض كلف التشغيل والصيانة والطاقة، وتم اعتماد النماذج المتقدمة عالميا في تصميم المشروع، وسيتم الاستفادة من المياه المعالجة لأغراض الري في مناطق وادي الأردن وفق مواصفات عالية الجودة تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040.
وتابع الدويري، ان هذا المشروع يعد من المشاريع الريادية التي تنفذ وفق أحدث المواصفات العالمية، وسيتم متابعة سير العمل في المشروع لإنجازه في وقته المحدد خلال مدة لا تزيد على 18 شهراً، مضيفاً أن المشروع سيخدم أيضا التوسعات العمرانية الجديدة التي شهدتها وتشهدها مناطق شمال عمان الواقعة ضمن منطقة المشروع خلال السنوات المقبلة بحلول العام 2040 ولأكثر من 2400 وحدة سكنية.
--(بترا)
ي ع/رق
24/09/2023 14:03:13
MENAFN24092023000117011021ID1107130162
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