اتفاقية لتنفيذ مشروع صرف صحي مناطق الجبيهة في عمان

عمان 24 أيلول (بترا)- وقعت وزارة المياه والري، اليوم الأحد، بحضور ممثلي بنك الأعمار الألماني (KFW)، اتفاقية تنفيذ مشروع صرف صحي أم حليليفة / الجبيهة، مع شركة UEC المشاريع المتحدة بالائتلاف مع شركة غاما للمقاولات.

وبحسب بيان للوزارة، فإن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ 11,298مليون يورو، ممول بنسبة 90 بالمئة من بنك الأعمار الألماني، ضمن مشروع (NEXUS)، و10بالمئة من سلطة المياه، ضمن الجهود الحكومية الرامية الى التوسع بخدمات الصرف الصحي، وتحسين الواقع البيئي، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال وزير المياه والري المهندس محمد النجار، إن الوزارة /سلطة المياه، تسعى على الدوام لتحسين الواقع البيئي والتوسع بخدمات الصرف الصحي في جميع مناطق المملكة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى خدمة التجمعات السكانية الجديدة في مناطق الجبيهة وحمايتها من التلوث والحفاظ على الصحة العامة والمحافظة على السلامة البيئية من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفينة.

وثمن وزير المياه والري، دعم الدول والمؤسسات الدولية والممولين والمانحين وخاصة الاتحاد الأوروبي وألمانيا من خلال بنك الأعمار الألماني، والتي أسهمت بتمكين قطاع المياه من تجاوز معظم التحديات وحسنت من خدمات المياه والصرف الصحي في معظم المناطق، وكذلك جهود كوادر سلطة المياه في إنجاز ومتابعة الأعمال.

من جهته، أوضح المساعد لشؤون الصرف الصحي المهندس وائل الدويري، أن المشروع يتضمن تنفيذ خط ناقل بطول 6,5 كيلو متر للربط على خط ناقل شفا بدران المربوط على محطة تنقية الخربة السمرا وتوريد وتنفيذ خطوط إسمنتية وDIP بأقطار مختلفة (200-400) ملم بطول نحو 34,5 كيلو متر، وتنفيذ 10 كم خطوط 150 ملم وصلات منزلية لخدمة 1000 وحدة سكنية في مناطق شمال عمان / الجبيهة وتشمل أم حليليفة وخربة مسلم وحي المنصور خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا.

وأضاف أن تنفيذ المشروع سيكون بالانسياب الطبيعي على محطة الخربة السمرا دون الحاجة لإنشاء محطات رفع بهدف خفض كلف التشغيل والصيانة والطاقة، وتم اعتماد النماذج المتقدمة عالميا في تصميم المشروع، وسيتم الاستفادة من المياه المعالجة لأغراض الري في مناطق وادي الأردن وفق مواصفات عالية الجودة تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040.

وتابع الدويري، ان هذا المشروع يعد من المشاريع الريادية التي تنفذ وفق أحدث المواصفات العالمية، وسيتم متابعة سير العمل في المشروع لإنجازه في وقته المحدد خلال مدة لا تزيد على 18 شهراً، مضيفاً أن المشروع سيخدم أيضا التوسعات العمرانية الجديدة التي شهدتها وتشهدها مناطق شمال عمان الواقعة ضمن منطقة المشروع خلال السنوات المقبلة بحلول العام 2040 ولأكثر من 2400 وحدة سكنية.

--(بترا)

ي ع/رق

24/09/2023 14:03:13