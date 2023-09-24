عمان 24 أيلول (بترا)-انتخب المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب المحامي علي الضمور أمينا عاما لاتحاد الحقوقيين العرب.

جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الدورة الثانية والأربعين لاتحاد الحقوقيين العرب في عمان خلال الفترة من 23 إلى 24 أيلول الحالي، بمشاركة وفود من الدول الأعضاء في الاتحاد.

والمحامي الضمور، سبق أن شغل منصب أمين عام وزارة العدل، وعضو مجلس وأمين عام هيئة مكافحة الفساد، وهو قاض سابق.

وعلى هامش اجتماعات المكتب، جرى عقد ندوة قانونية بعنوان " تحديات الأمن القومي العربي "، تحدث فيها أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة القاهرة

سابقا الدكتور مفيد شهاب، والمفكر والباحث الاستراتيجي العراقي الدكتور عبد الحسين شعبان.

يشار إلى أن الاتحاد منظمة غير حكومية ذات صفة استشارية لدى الأمم المتحدة، ويتخذ من عمان مقرا له، ويضم في عضويته المنظمات الحقوقية في الدول العربية، بالإضافة إلى نخبة من رجال الفكر وفقهاء القانون العرب.

--(بترا)

ف ج

24/09/2023 13:59:39

