الضمور أمينا عاما لاتحاد الحقوقيين العرب

الضمور أمينا عاما لاتحاد الحقوقيين العرب
التاريخ
9/24/2023 2:28:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)-انتخب المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب المحامي علي الضمور أمينا عاما لاتحاد الحقوقيين العرب.
جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الدورة الثانية والأربعين لاتحاد الحقوقيين العرب في عمان خلال الفترة من 23 إلى 24 أيلول الحالي، بمشاركة وفود من الدول الأعضاء في الاتحاد.
والمحامي الضمور، سبق أن شغل منصب أمين عام وزارة العدل، وعضو مجلس وأمين عام هيئة مكافحة الفساد، وهو قاض سابق.
وعلى هامش اجتماعات المكتب، جرى عقد ندوة قانونية بعنوان " تحديات الأمن القومي العربي "، تحدث فيها أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة القاهرة
سابقا الدكتور مفيد شهاب، والمفكر والباحث الاستراتيجي العراقي الدكتور عبد الحسين شعبان.
يشار إلى أن الاتحاد منظمة غير حكومية ذات صفة استشارية لدى الأمم المتحدة، ويتخذ من عمان مقرا له، ويضم في عضويته المنظمات الحقوقية في الدول العربية، بالإضافة إلى نخبة من رجال الفكر وفقهاء القانون العرب.
--(بترا)
ف ج
24/09/2023 13:59:39
MENAFN24092023000117011021ID1107130161
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