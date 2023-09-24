منتخب السلة للناشئين يخسر أمام قطر ببطولة كأس آسيا

عمان 24 أيلول (بترا)- خسر المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، أمام المنتخب القطري بنتيجة 75-97، في المباراة التي جرت اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن ختام مشاركة المنتخبين في النسخة السابعة من بطولة كأس آسيا.

واحتل المنتخب الوطني للناشئين المركز الثامن في هذه البطولة بعد أن بدأ مشواره في الفوز على البحرين (85-44)، وكوريا الجنوبية (62-59)، وخسر من نيوزيلندا (45-119) في دور المجموعات، ثم تغلب على ماليزيا في الملحق التأهيلي للدور ربع النهائي (70-64)، قبل أن يخسر من أستراليا (50-117) في الدور ربع النهائي، ثم من اليابان (58-72) في دور تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن.

--(بترا)

خ خ/رق

24/09/2023 13:58:44