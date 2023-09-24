منتخب السلة للناشئين يخسر أمام قطر ببطولة كأس آسيا

منتخب السلة للناشئين يخسر أمام قطر ببطولة كأس آسيا
التاريخ
9/24/2023 2:28:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)- خسر المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، أمام المنتخب القطري بنتيجة 75-97، في المباراة التي جرت اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن ختام مشاركة المنتخبين في النسخة السابعة من بطولة كأس آسيا.
واحتل المنتخب الوطني للناشئين المركز الثامن في هذه البطولة بعد أن بدأ مشواره في الفوز على البحرين (85-44)، وكوريا الجنوبية (62-59)، وخسر من نيوزيلندا (45-119) في دور المجموعات، ثم تغلب على ماليزيا في الملحق التأهيلي للدور ربع النهائي (70-64)، قبل أن يخسر من أستراليا (50-117) في الدور ربع النهائي، ثم من اليابان (58-72) في دور تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن.
--(بترا)
خ خ/رق
24/09/2023 13:58:44
MENAFN24092023000117011021ID1107130159
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