العشائر المسيحية في لواء الجامعة توقع وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية

العشائر المسيحية في لواء الجامعة توقع وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية
التاريخ
9/24/2023 2:28:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)- وقعت العشائر المسيحية في لواء الجامعة بمحافظة العاصمة خلال احتفالية بقاعة كنيسة قلب يسوع في تلاع العلي مساء أمس السبت، جدارية "وثيقة شرف والتزام" بمنع إطلاق العيارات النارية، وتعهد بمنع المشاركة في أيه احتفالات تطلق فيها العيارات.
وبحضور نائب مدير مركز امن تلاع العلي رائد الخرابشة، والأب علاء بعير ، وعدد من ممثلي العشائر المسيحية والأجهزة الأمنية، ألقى راعي الكنيسة الأب الدكتور رفعت بدر كلمة رحب بهذه المبادرة الإنسانية التي تدافع عن كرامة الإنسان وفرحه الأصيل، وعلى المبادرة الوطنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وقال "إننا نتأثر ونحزن ونشجب كل مرة لم يتم الإصغاء إلى هذا النداء الإنساني والوطني بمنع إطلاق العيارات النارية، واليوم جئنا في مظلة هذه الكنيسة، نشكر متصرف لواء الجامعة على كل رعاياته لهذه المبادرات، ونأمل فعلا أن تنفذ فورا، وبدون أي تأخير أو تأجيل، لأن حياة الناس مقدسة، وهي كريمة، لأن الله تعالى هو الذي خلقها، ولأن الكتاب المقدس أوصانا في الوصايا العشر، وهي الوصية الخامسة والخالدة: "لا تقتل"، وعلى لسان السيد المسيح: "أحبوا بعضكم بعضا، كما أنا أحببتكم".
بدوره، قال راعي الحفل متصرف لواء الجامعة، رامي داود بدر إننا نفخر بأن الأسرة الأردنية تهب في هذه الأيام هبة رجل واحد للتصدي لهذه الآفات التي تقتل الحياة البشرية، وتأتي على حياة عدد من المواطنين، ومنها آفة التدخين والمخدرات، وقيادة السيارات بشكل طائش، وإطلاق العيارات النارية.
وأضاف أننا انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، مصممون على إنهاء هذه الآفات التي لا نتيجة إيجابية منها، بل إنها تعرقل حياة الناس وتعرضهم للخطر، معربا عن شكره للعشائر المسيحية في لواء الجامعة على هذه المبادرة، والأمل بأن تكتمل من خلال التواقيع التي سيتم جمعها من مختلف الكنائس والعشائر التي هي جزء لا يتجزأ من هذا الوطن العزيز.
وسيتم تعميم هذه المبادرة على جميع كنائس لواء الجامعة، حيث ستكتمل في الأسابيع المقبلة ورقيا على بوابات الكنائس بعد القداديس والصلوات ولاسيما أيام الآحاد.
--(بترا)
وهـ/ف ج
24/09/2023 13:52:32
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