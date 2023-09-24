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العشائر المسيحية في لواء الجامعة توقع وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية

9/24/2023 2:28:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 أيلول (بترا)- وقعت العشائر المسيحية في لواء الجامعة بمحافظة العاصمة خلال احتفالية بقاعة كنيسة قلب يسوع في تلاع العلي مساء أمس السبت، جدارية "وثيقة شرف والتزام" بمنع إطلاق العيارات النارية، وتعهد بمنع المشاركة في أيه احتفالات تطلق فيها العيارات.
وبحضور نائب مدير مركز امن تلاع العلي رائد الخرابشة، والأب علاء بعير ، وعدد من ممثلي العشائر المسيحية والأجهزة الأمنية، ألقى راعي الكنيسة الأب الدكتور رفعت بدر كلمة رحب بهذه المبادرة الإنسانية التي تدافع عن كرامة الإنسان وفرحه الأصيل، وعلى المبادرة الوطنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وقال "إننا نتأثر ونحزن ونشجب كل مرة لم يتم الإصغاء إلى هذا النداء الإنساني والوطني بمنع إطلاق العيارات النارية، واليوم جئنا في مظلة هذه الكنيسة، نشكر متصرف لواء الجامعة على كل رعاياته لهذه المبادرات، ونأمل فعلا أن تنفذ فورا، وبدون أي تأخير أو تأجيل، لأن حياة الناس مقدسة، وهي كريمة، لأن الله تعالى هو الذي خلقها، ولأن الكتاب المقدس أوصانا في الوصايا العشر، وهي الوصية الخامسة والخالدة: "لا تقتل"، وعلى لسان السيد المسيح: "أحبوا بعضكم بعضا، كما أنا أحببتكم".
بدوره، قال راعي الحفل متصرف لواء الجامعة، رامي داود بدر إننا نفخر بأن الأسرة الأردنية تهب في هذه الأيام هبة رجل واحد للتصدي لهذه الآفات التي تقتل الحياة البشرية، وتأتي على حياة عدد من المواطنين، ومنها آفة التدخين والمخدرات، وقيادة السيارات بشكل طائش، وإطلاق العيارات النارية.
وأضاف أننا انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، مصممون على إنهاء هذه الآفات التي لا نتيجة إيجابية منها، بل إنها تعرقل حياة الناس وتعرضهم للخطر، معربا عن شكره للعشائر المسيحية في لواء الجامعة على هذه المبادرة، والأمل بأن تكتمل من خلال التواقيع التي سيتم جمعها من مختلف الكنائس والعشائر التي هي جزء لا يتجزأ من هذا الوطن العزيز.
وسيتم تعميم هذه المبادرة على جميع كنائس لواء الجامعة، حيث ستكتمل في الأسابيع المقبلة ورقيا على بوابات الكنائس بعد القداديس والصلوات ولاسيما أيام الآحاد.
--(بترا)
وهـ/ف ج
24/09/2023 13:52:32

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