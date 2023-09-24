الصفدي ونظيراه العراقي والمصري يعقدون اجتماعاً في نيويورك

نيويورك 24 ايلول (بترا)- شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي امس، وعلى هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في اجتماع مع نظيريه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، في سياق آلية التعاون الثلاثي بين البلدان الشقيقة الثلاثة.

وبحسب بيان مشترك اكد الوزراء الثلاثة الحرص على تكريس علاقات الشراكة التي تجمع بين الأشقاء الثلاثة؛ المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية في إطار آلية التعاون الثلاثي بينها.

وأشار البيان الى أنه ولمتابعة نتائج القمة الثلاثية الأخيرة التي عقدت في بغداد في حزيران 2021 استضاف وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري يوم 23 أيلول 2023، شقيقيه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية العراق فؤاد حسين، في مقر بعثة جمهورية مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك في اجتماع على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث الوزراء في الاجتماع سبل تفعيل التعاون بينهم في عدة مجالات اقتصادية وسياسية، حيث تم الاتفاق على الانتهاء من المشروعات المطروحة فيما بينهم، والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة والمواصلات والصحة والصناعات الدوائية والإسكان والإعمار، فضلاً عن المجالات المعنية بالثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية.

وتناول الوزراء كذلك الأوضاع في المنطقة حيث أكدوا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فيها، وتطرقوا إلى العديد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، في سياق استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، كما تناولوا الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السورية، لاسيما من خلال جهود مجموعة الاتصال العربية، وبما يحقق مصالح الشعب السوري الشقيق وينهي معاناته.

واتفق وزراء الخارجية على استمرار التنسيق فيما بينهم للإعداد للقمة الثلاثية القادمة والمقرر عقدها في القاهرة.

--(بترا)

ص خ/اح

24/09/2023 13:49:49