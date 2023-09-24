منتخب المبارزة يستهل مشواره في دورة الألعاب الآسيوية

عمان 24 أيلول (بترا)- استهل المنتخب الوطني للمبارزة اليوم الأحد، مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية .

وودعت لاعبة المنتخب الوطني، شهد الكلوب، المنافسات من دور الـ 16 في سلاح الإيبيه، وذلك بعد خسارتها أمام اليابانية سيرا سونغ بنتيجة 8-15.

وكانت "الكلوب" قد حققت الفوز في مباراتين بالدور التمهيدي على لاعبة منتخب منغوليا، باتسايخان أمارزايا، بنتيجة 5-2 وعلى الفلبينية جوليانا غوميز بذات النتيجة، مقابل 3 خسائر أمام كل من لاعبات كازاخستان وهونغ كونغ والصين.

وفي دور الـ 32 تمكنت "الكلوب" من تحقيق الفوز على اللاعبة الفلبينية دينوي آيفي كلير.

من جانبها ودعت اللاعبة دينا المنسي، منافسات ذات السلاح من دور الـ 32 بعد خسارتها أمام اللاعبة اليابانية، نوزومي ساتو.

وكانت "المنسي" قد حققت الفوز في الدور التمهيدي بمباراتين على كل من التايلاندية باتشارابورن بنتيجة 5-2 والإماراتية زينت الحوسني، بنتيجة 3-2، مقابل 3 خسائر أمام لاعبات منتخبات، سنغافورة والصين وأوزبكستان.

هذا ويستكمل المنتخب الوطني مشاركته يوم غد الاثنين، حيث ستخوض رؤى المجالي، منافسات سلاح الفلوريه، فيما سيخوض اللاعبان عبدالله الطحلة، وأسامة المصري، منافسات سلاح السابر.

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

24/09/2023 12:46:58