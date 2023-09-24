منتخب المبارزة يستهل مشواره في دورة الألعاب الآسيوية

منتخب المبارزة يستهل مشواره في دورة الألعاب الآسيوية
التاريخ
9/24/2023 2:28:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)- استهل المنتخب الوطني للمبارزة اليوم الأحد، مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية .
وودعت لاعبة المنتخب الوطني، شهد الكلوب، المنافسات من دور الـ 16 في سلاح الإيبيه، وذلك بعد خسارتها أمام اليابانية سيرا سونغ بنتيجة 8-15.
وكانت "الكلوب" قد حققت الفوز في مباراتين بالدور التمهيدي على لاعبة منتخب منغوليا، باتسايخان أمارزايا، بنتيجة 5-2 وعلى الفلبينية جوليانا غوميز بذات النتيجة، مقابل 3 خسائر أمام كل من لاعبات كازاخستان وهونغ كونغ والصين.
وفي دور الـ 32 تمكنت "الكلوب" من تحقيق الفوز على اللاعبة الفلبينية دينوي آيفي كلير.
من جانبها ودعت اللاعبة دينا المنسي، منافسات ذات السلاح من دور الـ 32 بعد خسارتها أمام اللاعبة اليابانية، نوزومي ساتو.
وكانت "المنسي" قد حققت الفوز في الدور التمهيدي بمباراتين على كل من التايلاندية باتشارابورن بنتيجة 5-2 والإماراتية زينت الحوسني، بنتيجة 3-2، مقابل 3 خسائر أمام لاعبات منتخبات، سنغافورة والصين وأوزبكستان.
هذا ويستكمل المنتخب الوطني مشاركته يوم غد الاثنين، حيث ستخوض رؤى المجالي، منافسات سلاح الفلوريه، فيما سيخوض اللاعبان عبدالله الطحلة، وأسامة المصري، منافسات سلاح السابر.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
24/09/2023 12:46:58
MENAFN24092023000117011021ID1107130155
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