Sunday, 24 September 2023 11:23 GMT

الأمير فيصل بن الحسين يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022

9/24/2023 2:28:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

هانغتشو 24 أيلول (بترا)- حضر سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، مساء أمس السبت، افتتاح فعاليات النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 23 أيلول الحالي إلى 8 تشرين الأول المقبل.
وأعرب سمو الأمير فيصل، عن فخره بالمنتخبات الوطنية المشاركة في الدورة واعتزازه بالجهود التي بذلتها خلال فترة الإعداد، مؤكداً أن الجميع سيقف خلفهم أثناء المنافسات لتمثيل الأردن بأفضل صورة ومواصلة تألقهم في مشوارهم الرياضي.
ويُشارك الأردن للمرة التاسعة في تاريخه بالألعاب الآسيوية، حيث كان قد سجل حضوره الأول في نسخة عام 1986، التي جرت بالعاصمة الكورية الجنوبية سول.
وتتمثل المشاركة الأردنية في نسخة هانغتشو الصينية بـوفد مكون من 78 لاعباً ولاعبةً يمثلون 15 رياضة وهي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة وكرة السلة والملاكمة، والمبارزة والجولف والجمباز والجوجيتسو والكراتيه والألعاب الإلكترونية والرماية والتايكواندو والترايثلون ورفع الأثقال.
وتعتبر دورة هانغتشو هي النسخة الأكبر في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية التي انطلقت للمرة الأولى في العاصمة الهندية نيودلهي، حيث يشارك في النسخة الحالية حوالي 12 ألف و400 رياضية ورياضي من 45 دولة ويتنافسون في 40 رياضة.
--(بترا)
خ خ/ أ أ / س س
24/09/2023 12:45:42

MENAFN24092023000117011021ID1107130154

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث