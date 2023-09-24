الأمير فيصل بن الحسين يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022

الأمير فيصل بن الحسين يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022
التاريخ
9/24/2023 2:28:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
هانغتشو 24 أيلول (بترا)- حضر سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، مساء أمس السبت، افتتاح فعاليات النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 23 أيلول الحالي إلى 8 تشرين الأول المقبل.
وأعرب سمو الأمير فيصل، عن فخره بالمنتخبات الوطنية المشاركة في الدورة واعتزازه بالجهود التي بذلتها خلال فترة الإعداد، مؤكداً أن الجميع سيقف خلفهم أثناء المنافسات لتمثيل الأردن بأفضل صورة ومواصلة تألقهم في مشوارهم الرياضي.
ويُشارك الأردن للمرة التاسعة في تاريخه بالألعاب الآسيوية، حيث كان قد سجل حضوره الأول في نسخة عام 1986، التي جرت بالعاصمة الكورية الجنوبية سول.
وتتمثل المشاركة الأردنية في نسخة هانغتشو الصينية بـوفد مكون من 78 لاعباً ولاعبةً يمثلون 15 رياضة وهي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة وكرة السلة والملاكمة، والمبارزة والجولف والجمباز والجوجيتسو والكراتيه والألعاب الإلكترونية والرماية والتايكواندو والترايثلون ورفع الأثقال.
وتعتبر دورة هانغتشو هي النسخة الأكبر في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية التي انطلقت للمرة الأولى في العاصمة الهندية نيودلهي، حيث يشارك في النسخة الحالية حوالي 12 ألف و400 رياضية ورياضي من 45 دولة ويتنافسون في 40 رياضة.
--(بترا)
خ خ/ أ أ / س س
24/09/2023 12:45:42
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