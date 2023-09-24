الأمير فيصل بن الحسين يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022

هانغتشو 24 أيلول (بترا)- حضر سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، مساء أمس السبت، افتتاح فعاليات النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 23 أيلول الحالي إلى 8 تشرين الأول المقبل.

وأعرب سمو الأمير فيصل، عن فخره بالمنتخبات الوطنية المشاركة في الدورة واعتزازه بالجهود التي بذلتها خلال فترة الإعداد، مؤكداً أن الجميع سيقف خلفهم أثناء المنافسات لتمثيل الأردن بأفضل صورة ومواصلة تألقهم في مشوارهم الرياضي.

ويُشارك الأردن للمرة التاسعة في تاريخه بالألعاب الآسيوية، حيث كان قد سجل حضوره الأول في نسخة عام 1986، التي جرت بالعاصمة الكورية الجنوبية سول.

وتتمثل المشاركة الأردنية في نسخة هانغتشو الصينية بـوفد مكون من 78 لاعباً ولاعبةً يمثلون 15 رياضة وهي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة وكرة السلة والملاكمة، والمبارزة والجولف والجمباز والجوجيتسو والكراتيه والألعاب الإلكترونية والرماية والتايكواندو والترايثلون ورفع الأثقال.

وتعتبر دورة هانغتشو هي النسخة الأكبر في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية التي انطلقت للمرة الأولى في العاصمة الهندية نيودلهي، حيث يشارك في النسخة الحالية حوالي 12 ألف و400 رياضية ورياضي من 45 دولة ويتنافسون في 40 رياضة.

--(بترا)

خ خ/ أ أ / س س

24/09/2023 12:45:42