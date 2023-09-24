اختتام منافسات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الثانية

اختتام منافسات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الثانية
التاريخ
9/24/2023 2:28:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)- اختتمت مساء أمس السبت، منافسات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لموسم 2023 / 2024.
وضمن المجموعة الأولى، حقق سحم فوزا على مرج الحمام 2-0، وتعادل جرش مع وادي الريان بدون أهداف، فيما تعادل شباب حوارة مع حرثا 1-1، وانتهت مواجهة الكرمل والطيبة بذات النتيجة.
ولحساب المجموعة الثانية،فاز الحصن على الخالدية 1-0، وتغلب غور الصافي على رباع السرحان 2-0 وبذات النتيجة انتصر دوقرة على بلعما، وتفوق دير أبي سعيد على الوحدة 2-1.
ويتصدر الكرمل ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، يليه جرش والطيبة وشباب حوارة 5، سحم 4، حرثا 2، ومرج الحمام ووادي الريان نقطة واحدة.
في المقابل، يواصل دوقرة صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ 9 نقاط، يليه الحصن 7، دير أبي سعيد 6، الوحدة 4، غور الصافي وبلعما 3، والخالدية ورباع السرحان بنقطة واحدة.
ووفقا لنظام البطولة، تم توزيع الأندية المشاركة على مجموعتين، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي، الذي يقام ذهابا وإيابا، ليصعد الفائزان للدرجة الأولى مباشرة، فيما يهبط آخر فريقين من كل مجموعة لـ"الثالثة".
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
24/09/2023 12:43:18
MENAFN24092023000117011021ID1107130153
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