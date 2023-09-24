اختتام منافسات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الثانية

عمان 24 أيلول (بترا)- اختتمت مساء أمس السبت، منافسات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لموسم 2023 / 2024.

وضمن المجموعة الأولى، حقق سحم فوزا على مرج الحمام 2-0، وتعادل جرش مع وادي الريان بدون أهداف، فيما تعادل شباب حوارة مع حرثا 1-1، وانتهت مواجهة الكرمل والطيبة بذات النتيجة.

ولحساب المجموعة الثانية،فاز الحصن على الخالدية 1-0، وتغلب غور الصافي على رباع السرحان 2-0 وبذات النتيجة انتصر دوقرة على بلعما، وتفوق دير أبي سعيد على الوحدة 2-1.

ويتصدر الكرمل ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، يليه جرش والطيبة وشباب حوارة 5، سحم 4، حرثا 2، ومرج الحمام ووادي الريان نقطة واحدة.

في المقابل، يواصل دوقرة صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ 9 نقاط، يليه الحصن 7، دير أبي سعيد 6، الوحدة 4، غور الصافي وبلعما 3، والخالدية ورباع السرحان بنقطة واحدة.

ووفقا لنظام البطولة، تم توزيع الأندية المشاركة على مجموعتين، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي، الذي يقام ذهابا وإيابا، ليصعد الفائزان للدرجة الأولى مباشرة، فيما يهبط آخر فريقين من كل مجموعة لـ"الثالثة".

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

24/09/2023 12:43:18