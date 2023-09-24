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مجلس إدارة جديد لاتحاد الجولف برئاسة البرغوثي

9/24/2023 2:28:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 24 أيلول (بترا)- قررت اللجنة الأولمبية إعادة تشكيل مجلس إدارة اتحاد الجولف، ليتضمن تمثيل خمسة أعضاء، في إطار مساعيها لمواصلة مسيرة الإنجازات.
وانتخب كريم البرغوثي، رئيسا جديدا لاتحاد الجولف، وناصر الشوملي، نائبا لرئيس الاتحاد، ومجد النجادا أمينة سر الاتحاد، وهم الأعضاء الثلاثة المعينين من قبل اللجنة الأولمبية، فيما اختير ممثلان عن ناديي آيلة والبشارات، حيث تم تسمية أمجد عكة، أمينا للصندوق، وعلاء بركات عضوا في المجلس الجديد.
وباشر المجلس الجديد مهامه من خلال عقده الاجتماع الأول في مقره، بحضور مندوب من اللجنة الأولمبية، اذ تم مناقشة الترتيبات المتعلقة باستضافة الأردن للبطولة المفتوحة للجولف في مدينة العقبة مطلع تشرين الأول المقبل، إلى جانب وضع الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
24/09/2023 12:41:07

MENAFN24092023000117011021ID1107130152

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