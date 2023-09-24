مجلس إدارة جديد لاتحاد الجولف برئاسة البرغوثي

مجلس إدارة جديد لاتحاد الجولف برئاسة البرغوثي
التاريخ
9/24/2023 2:28:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)- قررت اللجنة الأولمبية إعادة تشكيل مجلس إدارة اتحاد الجولف، ليتضمن تمثيل خمسة أعضاء، في إطار مساعيها لمواصلة مسيرة الإنجازات.
وانتخب كريم البرغوثي، رئيسا جديدا لاتحاد الجولف، وناصر الشوملي، نائبا لرئيس الاتحاد، ومجد النجادا أمينة سر الاتحاد، وهم الأعضاء الثلاثة المعينين من قبل اللجنة الأولمبية، فيما اختير ممثلان عن ناديي آيلة والبشارات، حيث تم تسمية أمجد عكة، أمينا للصندوق، وعلاء بركات عضوا في المجلس الجديد.
وباشر المجلس الجديد مهامه من خلال عقده الاجتماع الأول في مقره، بحضور مندوب من اللجنة الأولمبية، اذ تم مناقشة الترتيبات المتعلقة باستضافة الأردن للبطولة المفتوحة للجولف في مدينة العقبة مطلع تشرين الأول المقبل، إلى جانب وضع الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
24/09/2023 12:41:07
MENAFN24092023000117011021ID1107130152
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