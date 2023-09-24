انطلاق منافسات البطولة العسكرية للكرة الطائرة

عمان 24 أيلول (بترا)- انطلقت اليوم الأحد، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، منافسات بطولة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي للكرة الطائرة 2023 .

وتشارك في البطولة التي تقام بتنظيم من الاتحاد الرياضي العسكري، فرق تمثل وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية.

وشهد اليوم الأول من البطولة، فوز فريق المنطقة العسكرية الوسطى على فريق سلاح الجو بنتيجة 3-0.

ويلتقي يوم الثلاثاء المقبل، فريقا المنطقة العسكرية الشرقية وسلاح المدفعية.

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

24/09/2023 12:29:25