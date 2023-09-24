انطلاق منافسات البطولة العسكرية للكرة الطائرة

انطلاق منافسات البطولة العسكرية للكرة الطائرة
التاريخ
9/24/2023 2:28:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)- انطلقت اليوم الأحد، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، منافسات بطولة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي للكرة الطائرة 2023 .
وتشارك في البطولة التي تقام بتنظيم من الاتحاد الرياضي العسكري، فرق تمثل وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية.
وشهد اليوم الأول من البطولة، فوز فريق المنطقة العسكرية الوسطى على فريق سلاح الجو بنتيجة 3-0.
ويلتقي يوم الثلاثاء المقبل، فريقا المنطقة العسكرية الشرقية وسلاح المدفعية.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
24/09/2023 12:29:25
MENAFN24092023000117011021ID1107130151
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