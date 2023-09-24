أمين عام اتحاد الجامعات العربية: 431.4 مليار دولار حجم التجارة بين الصين والدول العربية

عمان 24 أيلول (بترا) - قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية عمرو عزت سلامة إن حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية نمت إلى 431.4 مليار دولار خلال العقد الماضي.

وأضاف الدكتور سلامة خلال مشاركته في الدورة السادسة لمعرض الصين والدول العربية - الاجتماع رفيع المستوى للتنمية المبتكرة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، أن تنظيم الاجتماع رفيع المستوى سيدفع أكثر نحو تطور التجارة بين الصين والدول العربية، وسيضخ قوة دفع جديدة في التعاون في مجال التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

وأشار سلامة في بيان اليوم الأحد، إلى أن عام 2023 يعد نقطة ربط مهمة لكونه يمثل الذكرى العاشرة لطرح الصين لمبادرة "الحزام والطريق"، ومنذ انعقاد معرض الصين والدول العربية في دورته الأولى عام 2013، أصبح هذا المعرض منصة مهمة للتعاون الاقتصادي والتجاري والبناء الصيني العربي المشترك لـ "الحزام والطريق".

وأوضح أن الاجتماع رفيع المستوى للتنمية المبتكرة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، أنشأ منصة للتعاون والتبادل بين شركات التجارة الإلكترونية عبر الحدود ذات الشهرة العالمية، وعمق التعاون في مجال التجارة الإلكترونية بين الصين والدول العربية وجلب فرصا تعليمية وموارد تعليمية جديدة كليا، ويمثل فرصة نادرة لكل من الصين والدول العربية، وله أهمية كبيرة في توطيد أواصر التبادلات والتعاون الاقتصادي والثقافي بين الجانبين.

ولفت سلامة إلى إن التعاون الاقتصادي والتجاري هو العلاقة الثنائية الأطول عمرا والأكثر نشاطا بين الصين والدول العربية، وهو أيضا رابط مهم يعكس الصداقة بين الشعبين، وحقق هذا التعاون منافع ملموسة للشعبين العربي والصيني، وبلور نمطا تنمويا جديدا للتعاون المربح للجانبين بين الصين والدول العربية.

وقال إن التكامل بين اقتصادات الصين والدول العربية كبير، وتتمتع هذه الاقتصادات بإمكانات هائلة، بالإضافة إلى التجارة التقليدية، وازدهر في السنوات الأخيرة التعاون بين الجانبين في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة والاستثمار والمالية وغيرها من المجالات.

وأوضح أن الشركات الصينية نشطت على صعيد المقاولات والاستثمار في المشاريع الكبرى في مجالات النقل والبنية التحتية والطاقة والكهرباء والاتصالات وغيرها من المجالات في الدول العربية، ما أدى إلى توفير عدد كبير من فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية.

وتابع " تعد التجارة الإلكترونية عبر الحدود الشكل الجديد لأعمال التجارة الدولية الذي يتميز بالسرعة في التطوير ومع تطور التكامل الاقتصادي العالمي وانتشار تكنولوجيا الإنترنت، اندمجت صناعة التعليم والثقافة أيضا بنشاط تطوير التجارة الإلكترونية عبر الحدود، وكسرت قيود الزمان والمكان عبر الاستفادة من التقنيات الناشئة وابتكار المنصات، وعززت بشكل كبير مشاركة وتقاسم الموارد التعليمية والابتكار في أساليب التدريس.

--(بترا)

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24/09/2023 12:28:42