الموافقة على إنشاء كلية للمهن الطبية المساندة بالبلقاء التطبيقية



السلط 24 أيلول(بترا)- وافق مجلس التعليم العالي، على طلب جامعة البلقاء التطبيقية بإنشاء كلية المهن الطبية المساندة في مركز الجامعة بمدينة السلط، بعد دراسة مستفيضة لسوق العمل المحلي والإقليمي وحاجات المجتمع الأردني لهذه التخصصات.

وبحسب بيان للجامعة اليوم الأحد، قال رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور أمية طوقان، إن مجلس الأمناء رفع في وقت سابق الطلب لمجلس التعليم العالي لاستحداث هذه الكلية، نظرا للطلب المتزايد على هذه التخصصات الدقيقة وبعد دراسة واقعية لحاجة السوق المحلي والإقليمي.

وقدم طوقان الشكر لمجلس التعليم العالي لموافقته على إنشاء الكلية، لتمضي الجامعة قدما في تنفيذ مخططاتها الاستراتيجية التوسعية في تخريج الكوادر المؤهلة علميا وعمليا، لسد النقص في هذه المهن محليا وإقليميا.

من جهته أشاد رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، بالدعم الذي يقدمه مجلس الأمناء للجامعة، لتنفيذ خططها في التوسع المدروس وفق احتياجات السوق وبناء على الدراسات الميدانية، بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والوزارات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى لإنشاء مجمع طبي متكامل يضم كلية الطب وكلية التمريض وكلية المهن الطبية المساندة، خاصة أن كلية الطب حاليا تباشر عملها في الموقع الجديد بجانب مستشفى الحسين /السلط الجديد، وسيتم إنشاء كلية التمريض وكلية المهن الطبية المساندة في قطعة الأرض المجاورة للمستشفى، بجانب كلية الطب، ما يوفر للطلبة التدريب اللازم، كما ويوفر للمستشفى الكوادر في جميع التخصصات المطلوبة.

وبين أنه سيتم طرح عدد من التخصصات في هذه الكلية، أولها المختبرات الطبية على مستوى الماجستير والبكالوريوس والشهادة الجامعية المتوسطة " الدبلوم".

كما سيتم طرح تخصصات " التصوير الإشعاعي ، العلاج الطبيعي، الصيدلة، التخدير والإنعاش" على مستوى الدبلوم المتوسط .

فيما سيتم طرح باقي تخصصات المهن الطبية المساعدة المطلوبة بعد الانتهاء من جميع الدراسات وإعداد الخطط الدراسية اللازمة لها، وطرح إعلانات التوظيف والإيفاد في هذه التخصصات، لتكون هذه الكلية إضافة نوعية للتعليم العالي في الأردن والمنطقة.

--(بترا)

أع/أ م / س س

24/09/2023 12:26:42