الموافقة على إنشاء كلية للمهن الطبية المساندة بالبلقاء التطبيقية

الموافقة على إنشاء كلية للمهن الطبية المساندة بالبلقاء التطبيقية
التاريخ
9/24/2023 2:28:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
السلط 24 أيلول(بترا)- وافق مجلس التعليم العالي، على طلب جامعة البلقاء التطبيقية بإنشاء كلية المهن الطبية المساندة في مركز الجامعة بمدينة السلط، بعد دراسة مستفيضة لسوق العمل المحلي والإقليمي وحاجات المجتمع الأردني لهذه التخصصات.
وبحسب بيان للجامعة اليوم الأحد، قال رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور أمية طوقان، إن مجلس الأمناء رفع في وقت سابق الطلب لمجلس التعليم العالي لاستحداث هذه الكلية، نظرا للطلب المتزايد على هذه التخصصات الدقيقة وبعد دراسة واقعية لحاجة السوق المحلي والإقليمي.
وقدم طوقان الشكر لمجلس التعليم العالي لموافقته على إنشاء الكلية، لتمضي الجامعة قدما في تنفيذ مخططاتها الاستراتيجية التوسعية في تخريج الكوادر المؤهلة علميا وعمليا، لسد النقص في هذه المهن محليا وإقليميا.
من جهته أشاد رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، بالدعم الذي يقدمه مجلس الأمناء للجامعة، لتنفيذ خططها في التوسع المدروس وفق احتياجات السوق وبناء على الدراسات الميدانية، بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والوزارات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن الجامعة تسعى لإنشاء مجمع طبي متكامل يضم كلية الطب وكلية التمريض وكلية المهن الطبية المساندة، خاصة أن كلية الطب حاليا تباشر عملها في الموقع الجديد بجانب مستشفى الحسين /السلط الجديد، وسيتم إنشاء كلية التمريض وكلية المهن الطبية المساندة في قطعة الأرض المجاورة للمستشفى، بجانب كلية الطب، ما يوفر للطلبة التدريب اللازم، كما ويوفر للمستشفى الكوادر في جميع التخصصات المطلوبة.
وبين أنه سيتم طرح عدد من التخصصات في هذه الكلية، أولها المختبرات الطبية على مستوى الماجستير والبكالوريوس والشهادة الجامعية المتوسطة " الدبلوم".
كما سيتم طرح تخصصات " التصوير الإشعاعي ، العلاج الطبيعي، الصيدلة، التخدير والإنعاش" على مستوى الدبلوم المتوسط .
فيما سيتم طرح باقي تخصصات المهن الطبية المساعدة المطلوبة بعد الانتهاء من جميع الدراسات وإعداد الخطط الدراسية اللازمة لها، وطرح إعلانات التوظيف والإيفاد في هذه التخصصات، لتكون هذه الكلية إضافة نوعية للتعليم العالي في الأردن والمنطقة.
--(بترا)
أع/أ م / س س
24/09/2023 12:26:42
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