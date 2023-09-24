أمسية شعرية في مكتبة شومان بالزرقاء

أمسية شعرية في مكتبة شومان بالزرقاء
التاريخ
9/24/2023 2:28:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الزرقاء 24 أيلول(بترا)-عمر ضمرة- نظمت مكتبة مؤسسة عبد الحمدي شومان فرع الزرقاء ،مساء أمس السبت ،أمسية شعرية شارك فيها الشاعران موسى الكسواني، وعمر أبو الهيجاء، فيما أدارها الناقد محمد المشايخ، بحضور جمع من الكتاب والمهتمين.
وقرأ الكسواني، الذي صدر له من المؤلفات الشعرية: يمام القلب ،طقس النزيف الأخير،أسئلة الغيب وغيرها، مجموعة من القصائد العمودية وقصائد من الشعر الحر ،ذات التراكيب الشعرية المركبة والعميقة، راصداً صراعات الإنسان الداخلية والخارجية في محاولته لفهم الوجود، والرغبة في الخلاص والحرية الموعودة.
من جانبه قرأ الشاعر أبو الهيجاء، صاحب دواوين: خيول الدم،أصابع التراب،معاقل الضوء ،أقل مما أقول ، قنص متواصل،وبلاغة الضحى وغيرها، حيث تميزت لغته الشعرية بإيقاعاتها التي تلامس وجدان وعقل المتلقي، بلغة سلسلة عذبة تنساب وكأنها حوارات داخلية تتلاقى مع أفكار المتلقي وشغفه بالبحث والمعرفة .
و أضاف الناقد المشايخ، للأمسية بعضاً من القصص التي تناول فيها حكايات بعض الكتاب والشعراء والنقاد في أحوال عديدة ، حيث كانت فواصل طريفة بين القراءات القصصية التي لاقت استحسان وإعجاب الحضور .
--(بترا)
ع ض/أ م / س س
24/09/2023 11:45:12
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