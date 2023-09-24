أمسية شعرية في مكتبة شومان بالزرقاء

الزرقاء 24 أيلول(بترا)-عمر ضمرة- نظمت مكتبة مؤسسة عبد الحمدي شومان فرع الزرقاء ،مساء أمس السبت ،أمسية شعرية شارك فيها الشاعران موسى الكسواني، وعمر أبو الهيجاء، فيما أدارها الناقد محمد المشايخ، بحضور جمع من الكتاب والمهتمين.

وقرأ الكسواني، الذي صدر له من المؤلفات الشعرية: يمام القلب ،طقس النزيف الأخير،أسئلة الغيب وغيرها، مجموعة من القصائد العمودية وقصائد من الشعر الحر ،ذات التراكيب الشعرية المركبة والعميقة، راصداً صراعات الإنسان الداخلية والخارجية في محاولته لفهم الوجود، والرغبة في الخلاص والحرية الموعودة.

من جانبه قرأ الشاعر أبو الهيجاء، صاحب دواوين: خيول الدم،أصابع التراب،معاقل الضوء ،أقل مما أقول ، قنص متواصل،وبلاغة الضحى وغيرها، حيث تميزت لغته الشعرية بإيقاعاتها التي تلامس وجدان وعقل المتلقي، بلغة سلسلة عذبة تنساب وكأنها حوارات داخلية تتلاقى مع أفكار المتلقي وشغفه بالبحث والمعرفة .

و أضاف الناقد المشايخ، للأمسية بعضاً من القصص التي تناول فيها حكايات بعض الكتاب والشعراء والنقاد في أحوال عديدة ، حيث كانت فواصل طريفة بين القراءات القصصية التي لاقت استحسان وإعجاب الحضور .

--(بترا)

ع ض/أ م / س س

24/09/2023 11:45:12