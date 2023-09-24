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أحمد أمين ورحمة أحمد ضيفا شرف مسلسل على باب العمارة على Watch It

9/24/2023 2:26:57 PM
(MENAFN- Youm7) يظهر الفنانان أحمد أمين ورحمة أحمد كضيفي شرف خلال أحداث مسلسل "على باب العمارة " الذى يعد أحدث أعمال منصة watch it الأصلية والمقرر عرضه على شاشتها بدءًا من يوم 4 أكتوبر المقبل، حيث يدعم الثنائى الفنان حاتم صلاح في أولى بطولاته البدراما بعدما عمل مع أحمد أمين في مسلسل "الصفارة" ومع رحمة أحمد في "الكبير أوى" الجزئين السادس والسابع.


احمد امين

مسلسل "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.

يذكر أن منصة watch it الإلكترونية شهدت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "ريفو"، بطولة أمير عيد، ركين سعد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، ملك حجازي، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

وكانت آخر أعمال حاتم صلاح في عالم الدراما مسلسل "الصفارة" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل.


رحمة احمد



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