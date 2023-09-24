سارة صلاح تكتب: دينا الشربينى ابتسامة هادئة تخفى الآلام.. وصمود قوى فى عزاء والدتها

وكل من يدخل لتقديم واجب العزاء للنجمة دينا الشربينى في وفاة والدتها تستقبله بابتسامة بسيطة ولكن عينها مليئة بكم هائل من الوجع لا يمكن أن تصفح عنه وتحاول إخفاء كل مشاعر الحزن بداخلها، وتحتضن كل من يعزيها بصمود والكل يحاول الشد من أزرها ومساندتها والتخفيف عنها والالتفاف حولها واحتضانها بكل قوة للتهوين عليها بكل كلمات المواساة والتعزية.

وعلى مدار 4 ساعات ظلت دينا الشربينى واقفة صامدة تستقبل الحضور ويقف بجانبها عائلتها وصديقاتها من بداية العزاء كالنجمات هنا شيحة ومايا دياب وصبا مبارك التى وقفت بجانبها وكل فترة تطمئن عليها وتحتضنها وتتحدث معها وتساءلها إذا تحتاج لشيء ثم وقفت بجوارها ياسمين رئيس كما عزتها النجمة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامى رامى رضوان، وقد جلست دنيا فى هدوء بعيدًا وبات عليها ملامح الحزن لمرورها بنفس وجع دينا وفقدان والديها بفارق أشهر بينهما.

والحياة اختبرت دينا الشربينى مرات عدة في الحزن لأسباب مختلفة وفي كل مرة تقف صامدة تتحمل الصعاب وطوال حياتها بتواجه المواقف الصعبة بثبات وصبر شديد، ومن قبل 5 أشهر وفى شهر أبريل الماضى رحل والد دينا وعاد الحزن لقلبها مرة أخرى بعد وفاة والدتها ليلى السيد عبد الله، ولكن دينا بمرور الوقف سوف تتجاوز أحزنها وتقف مرة أخرى على رجليها وتعود بقوة كما تعودنا عليها.

وحضر العزاء كل من النجوم الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، روجينا ومحمد إمام وهانى رمزى ومايا دياب وإياد نصار وهنا الزاهد وميمى جمال هنا شيحة صبا مبارك والإعلامية بوسى شلبى وجيهان الشماشرجى ومحمد ثروت ودنيا سمير غانم والإعلامى رامى رضوان وآية سماحة وعلا غانم وأحمد صلاح حسنى وهشام ماجد وشريف سلامة وشيكو وآيتن عامر وياسمين رئيس وكريم فهمى ومى عمر والمخرج محمد سامى وشريف منير وأحمد خالد صالح.



