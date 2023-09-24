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فيلم حاسب تحلم للمخرج محمد ربيع يترشح لجائزتين فى Universal Film Festival بأمريكا

9/24/2023 2:26:57 PM
(MENAFN- Youm7) ترشح الفيلم القصير حاسب تحل ، الذى طرح مؤخرًا، إلى جائزة أفضل كوميدى فى Universal Film Festival، كما ترشح مخرج الفيلم محمد ربيع إلى جائزة أفضل مخرج، ويقام المهرجان فى نيويوك بأمريكا من 29 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر.



وقال المخرج محمد ربيع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "مبسوط جدًا أن الفيلم يترشح على جائزتين أفضل فيلم كوميدى وأفضل مخرج فى المهرجانات العالمية حاجة كبيرة، وسعيد أن الفيلم بيحقق نجاحات على الصعيد الفنى بعد ما حقق نجاح جماهيرى بعد عرضه ونال عددًا كبيرًا من التعليقات الإيجابية على فكرة الفيلم والإشادة به وطول عمرى كنت بحلم أعمل فيلم الجمهور يحبه والنقاد يحبوها وده حققته فى حاسب تحلم".



فيلم "حاسب تحلم" بطولة محمود ماجد، والفنان أحمد خليل، والفنانة ليلى عز العرب، وأحمد جمال سعيد، وداليا شوقي، وبكري قباقيبي، وكمال الدبيكي وجيهان الشماشرجي ومهرة مدحت، وندى نادر، والعمل من تأليف محمود ماجد ومن إخراج محمد ربيع، ويظهر الفنان هشام ماجد كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم.



يعد فيلم "حاسب تحلم" هو أول تجربة مصرية تسافر نحو المستقبل لتجسيد حياة البشر بعد سنوات طويلة مع سيطرة السوشيال ميديا بشكل يهدد حياتهم، حيث يتحول حلم أي شخص لحقيقة تؤثر على واقعه، وتصبح الأفكار والأحلام بحد ذاتها جريمة يحاسب عليها حتى قبل تحقيقها، مع استحواذ كامل للعالم الافتراضي لمواقع السوشيال ميديا على اختيارات البشر وواقعهم ومستقبلهم.



فيلم "حاسب تحلم" يعيد الفنان الراحل أحمد خليل إلى الجمهور مرة أخرى بعد وفاته منذ عامين حيث رحل عن عالمنا في شهر نوفمبر لعام 2021، ويعتبر هذا العمل هو أخر أعماله الفنية الذى شارك فيها قبل وفاته، وكان سبب تأخره بسبب انتشار فيروس كورونا.











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