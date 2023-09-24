لطلة مبهرة كالأميرات.. أفضل حقائب اليد المناسبة للعروس

لطلة مبهرة كالأميرات.. أفضل حقائب اليد المناسبة للعروس
التاريخ
9/24/2023 2:26:54 PM
(MENAFN- Youm7) كل فتاة زفافها أصبح على الأبواب تفكر في فستان الزفاف وباقة الزهور التي تكون معها، وشكل التاج والمكياج الذى تضعه على وجهها وحتى تسريحة شعرها كل تلك الأشياء تكون محل تركيز الفتاة، ولكن يوجد أمر هام قد تنسى الفتاة أن تضعه في الحسبان هو حقيبة الزفاف التي تعطى الطلة شكل أرقى، ففي النهاية لا يمكن للعروس أن تستغنى عن هاتفها حتى خلال يومها الكبير وربما إصبع أحمر الشفاه وبعض البودرة لوضع لمسات بسيطة على مكياجها خلال الساعات الطويلة للاحتفال.
ووفقًا لموقع مجلة "Hello" هناك العديد من حقائب اليد المذهلة التي تناسب إطلالة العروس، ومن المعروف أن لون الحقائب تكون باللون الأبيض والأبيض الفاتح والعاجى، لتناسب فستان الزفاف، والذى يحتوى على الريش واللؤلؤ اللامع، ويمكن للفتاة أن تختار ما يناسبها بكل عناية. حقيبة اللؤلؤ
تعتبر تلك الحقيبة قطعة فنية فهى مرصعة بالؤلؤ اللامع والكريستال ومصنوعة من التول العاجى، وتتميز بمقبض علوى منحنى بشكل جميل لإضفاء إحساس بشكل الحقيبة وستكون غاية في الجمال في يد العروس بين ثنية الذراع خلال سيرها وحتى خلال رقصها مع عريسها.
حقيبة على شكل كيس ورد باللون الكريمى
حقيبة كتف من التول
تلك الحقيبة من الأشكال التي تكون غاية في الجمال، والتي تحتوى على شكل ثلاثى الأبعاد، وهى مصنوعة من الساتان اللامع والمقبض من اللؤلؤ الصناعى ويمكن حمله فوق القفازات بكل أناقة ورقى لأجمال عروس.
حقيبة على شكل علبة مع سلسلة
حقيبة على شكل كيس ورد
تلك الحقيبة تكون على شكل بيضاوى لامعة ومصنوعة من الأكريليك، ويمكن أن يتم ارتدائها بطريقتين أول طريقة عن طريق راحة اليدين والأخرى عن طريق التعليق بالسلسلة الذهبية على الكتف عند بدء الحفل والسير وسط الضيوف للشعور بالأناقة والجمال.
حقيبة يد مرصعة بالصدف
لحقيبة البيضاوية
للفتاة التي تحب الأجواء البحرية، يمكن أن تختار حقيبة صغيرة تحتوى على الصدف البحرى اللامع إذا كانت تقوم بحفل زفافها بجوار الشاطئ، فهى تحتوى على حقيبة بشكل دلو يمكن سهلة الربط للحفاظ على الأغراض بشكل آمن، مع إعطاء شكل أنيق وجذاب.
حقيبة من الساتان بمشبك لؤلؤى
حقيبة من صدف البحر
للفتاة التي تفضل الشكل الكلاسيكى فيمكن أن تختار حقيبة يد أنيقة ذات طراز قديم "فينتدج" مزخرف باللؤلؤ ومصنوع من الساتان لطلة مبهرة بشكل بسيط ورقيق.
حقيبة كروية
حقيبة من الساتان
لمن تحب الأختلاف يمكن أن تختار حقيبة كروية مرصعة باللؤلؤ الصناعى ويمكن أن تحمل بين راحة الدين أو على الكتف بإستخدام السلسلة الفضية اللامعة.
حقيبة كروية
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