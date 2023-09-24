لطلة مبهرة كالأميرات.. أفضل حقائب اليد المناسبة للعروس

ووفقًا لموقع مجلة "Hello" هناك العديد من حقائب اليد المذهلة التي تناسب إطلالة العروس، ومن المعروف أن لون الحقائب تكون باللون الأبيض والأبيض الفاتح والعاجى، لتناسب فستان الزفاف، والذى يحتوى على الريش واللؤلؤ اللامع، ويمكن للفتاة أن تختار ما يناسبها بكل عناية.

تعتبر تلك الحقيبة قطعة فنية فهى مرصعة بالؤلؤ اللامع والكريستال ومصنوعة من التول العاجى، وتتميز بمقبض علوى منحنى بشكل جميل لإضفاء إحساس بشكل الحقيبة وستكون غاية في الجمال في يد العروس بين ثنية الذراع خلال سيرها وحتى خلال رقصها مع عريسها.



حقيبة كتف من التول

تلك الحقيبة من الأشكال التي تكون غاية في الجمال، والتي تحتوى على شكل ثلاثى الأبعاد، وهى مصنوعة من الساتان اللامع والمقبض من اللؤلؤ الصناعى ويمكن حمله فوق القفازات بكل أناقة ورقى لأجمال عروس.



حقيبة على شكل كيس ورد

تلك الحقيبة تكون على شكل بيضاوى لامعة ومصنوعة من الأكريليك، ويمكن أن يتم ارتدائها بطريقتين أول طريقة عن طريق راحة اليدين والأخرى عن طريق التعليق بالسلسلة الذهبية على الكتف عند بدء الحفل والسير وسط الضيوف للشعور بالأناقة والجمال.



لحقيبة البيضاوية

للفتاة التي تحب الأجواء البحرية، يمكن أن تختار حقيبة صغيرة تحتوى على الصدف البحرى اللامع إذا كانت تقوم بحفل زفافها بجوار الشاطئ، فهى تحتوى على حقيبة بشكل دلو يمكن سهلة الربط للحفاظ على الأغراض بشكل آمن، مع إعطاء شكل أنيق وجذاب.



حقيبة من صدف البحر

للفتاة التي تفضل الشكل الكلاسيكى فيمكن أن تختار حقيبة يد أنيقة ذات طراز قديم "فينتدج" مزخرف باللؤلؤ ومصنوع من الساتان لطلة مبهرة بشكل بسيط ورقيق.



حقيبة من الساتان

لمن تحب الأختلاف يمكن أن تختار حقيبة كروية مرصعة باللؤلؤ الصناعى ويمكن أن تحمل بين راحة الدين أو على الكتف بإستخدام السلسلة الفضية اللامعة.



