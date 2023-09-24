6 أكلات يمكنك تناولها قبل ممارسة الرياضة.. خفيفة ومليانة طاقة

6 أكلات يمكنك تناولها قبل ممارسة الرياضة.. خفيفة ومليانة طاقة
التاريخ
9/24/2023 2:26:54 PM
(MENAFN- Youm7) قد يعتقد الكثير من الأشخاص أنه إذا أحدهم قام بممارسة التمارين الرياضية على معدة فارغة، فهذا يساعده على التخلص من المزيد من الوزن الزائد، إلى جانب الاستفادة القصوى من التمرين، وهذا اعتقاد خاطئ، وبحسب ما نشره موقع "timesofindia" أن ممارسة الرياضة بمعدة ممتلئة ليست هو الطريقة الصحيحة مثالية، ولكن الصحيح هو تناول الطعام في الوقت المناسب، وبخصوص ممارسة الرياضة على معده فارغة، يقول الخبراء الرياضيون إن هذا يشتت انتباهك أثناء ممارسة الرياضة لذلك من الأفضل تناول شيئاً غنياً بالكربوهيدرات سهلة الهضم تساعد في منع الجوع أثناء ممارسة الرياضة وتمنحك الطاقة، ونستعرض بعض الأكلات التي يمكن تناولها قبل ممارسة التمارين الرياضية. الشوفان
يعد تناول الشوفان أمراً رائعاً قبل ممارسة التمارين الصباحية، فمن المعروف أن دقيق الشوفان أنه مصدر كبير للطاقة، وخاصة إذا أضفت إليه القليل من الفاكهة، وخاصة قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، أو حتى قبل التوجه إلى الكلية أو العمل.
الشوفان الأرز البني بالدجاج
البعض يحب ممارسة الرياضة بعد الانتهاء من العمل، فبالنسبة لهم، يعد تناول الأرز البني مع الدجاج خيارا جيدا، حيث إن الأرز البني يتم امتصاصه ببطء وهو مصدر جيد للألياف والكربوهيدرات بينما يعتبر الدجاج شكلا مثاليا من اللحوم الخالية من الدهون والبروتين، وبالتالي، فإن هذا المزيج مثالي قبل التمرين.
الرز البني بالدجاج الموز
يحتوي الموز على السكر والنشا التي تمد الجسم بالطاقة، فهي غنية جدا بالكربوهيدرات، حيث إن تناول موزة متوسطة الحجم قبل حوالي 45 دقيقة إلى ساعة من التمرين يكفي بشكل عام لمواصلة روتين التمرين، كما إنه مثل إضافة الوقود إلى الجسم، كما يمكنك إضافته على الشوفان أو الزبادي.
الموز ساندويتش زبدة الفول السوداني
يعتبر الخبز الأسمر المدهون بزبدة الفول السوداني واحد من أكثر الساندوتشات المميزة طوال الوقت، ولكنها أكثر تميزا قبل التمرين ولكن يفضل اختيار الخبز ذا القمح الكامل، أو الخبز متعدد الحبوب للساندويتش، فإذا كنت تمارس التمارين الرياضية في الصباح، تناول شطيرة زبدة الفول السوداني بالخبز البني، لأنك كنت صائما طوال الثماني إلى التسع ساعات الماضية.
زبدة الفول السوداني الجرانولا
يعتبر تناول الجرانولا ما قبل التمرين يعني أنه سيكون لديك المزيد من الاحتياطات أثناء التمرين، حيث إنها تحتوي الجرانولا على الكربوهيدرات، وهو ما يعطي الطاقة للجسم، ولكن يجب اختيار ذات الحد الأدنى من الدهون والبروتينات والألياف.
الجرانولا الزبادي
يحتوي الزبادي على الكالسيوم والبروتينات وقليل من السكر الطبيعي الموجود بكميات صغيرة، نظرا لأنه سهل على المعدة والجهاز الهضمي، فهو خيار رائع لتناوله قبل ممارسة التمارين الرياضية المكثفة.
الزبادي
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