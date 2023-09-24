6 أكلات يمكنك تناولها قبل ممارسة الرياضة.. خفيفة ومليانة طاقة

يعد تناول الشوفان أمراً رائعاً قبل ممارسة التمارين الصباحية، فمن المعروف أن دقيق الشوفان أنه مصدر كبير للطاقة، وخاصة إذا أضفت إليه القليل من الفاكهة، وخاصة قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، أو حتى قبل التوجه إلى الكلية أو العمل.

البعض يحب ممارسة الرياضة بعد الانتهاء من العمل، فبالنسبة لهم، يعد تناول الأرز البني مع الدجاج خيارا جيدا، حيث إن الأرز البني يتم امتصاصه ببطء وهو مصدر جيد للألياف والكربوهيدرات بينما يعتبر الدجاج شكلا مثاليا من اللحوم الخالية من الدهون والبروتين، وبالتالي، فإن هذا المزيج مثالي قبل التمرين.

يحتوي الموز على السكر والنشا التي تمد الجسم بالطاقة، فهي غنية جدا بالكربوهيدرات، حيث إن تناول موزة متوسطة الحجم قبل حوالي 45 دقيقة إلى ساعة من التمرين يكفي بشكل عام لمواصلة روتين التمرين، كما إنه مثل إضافة الوقود إلى الجسم، كما يمكنك إضافته على الشوفان أو الزبادي.

يعتبر الخبز الأسمر المدهون بزبدة الفول السوداني واحد من أكثر الساندوتشات المميزة طوال الوقت، ولكنها أكثر تميزا قبل التمرين ولكن يفضل اختيار الخبز ذا القمح الكامل، أو الخبز متعدد الحبوب للساندويتش، فإذا كنت تمارس التمارين الرياضية في الصباح، تناول شطيرة زبدة الفول السوداني بالخبز البني، لأنك كنت صائما طوال الثماني إلى التسع ساعات الماضية.

يعتبر تناول الجرانولا ما قبل التمرين يعني أنه سيكون لديك المزيد من الاحتياطات أثناء التمرين، حيث إنها تحتوي الجرانولا على الكربوهيدرات، وهو ما يعطي الطاقة للجسم، ولكن يجب اختيار ذات الحد الأدنى من الدهون والبروتينات والألياف.

يحتوي الزبادي على الكالسيوم والبروتينات وقليل من السكر الطبيعي الموجود بكميات صغيرة، نظرا لأنه سهل على المعدة والجهاز الهضمي، فهو خيار رائع لتناوله قبل ممارسة التمارين الرياضية المكثفة.



