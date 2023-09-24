عودة المدارس.. 4 أفكار لعقاب الطفل عند تكرار الأخطاء من غير ضرب

ونستعرض من موقع "momjunction" بعض الأفكار التي تساعدك في عقاب أطفالك بأساليب لتعديل سلوكهم دون التسبب في ضرر.

يمكن أن تطلب من طفلك بدلا من المكوث في ركن العقاب القفز في المكان لمدة معينة أو ممارسة عدد معين من تمارين الضغط، هذا الأمر حتى لو ظهر بشكل عقاب بالنسبة للطفل، إلا أنه سيعمل على إخراج طاقته.

يمكنك أن تزيد المهام على طفلك فبدلاً من أنه يقوم بترتيب سريره فقط يمكنك جعله يرتب مكتبه وأدراجه وأدواته بشكل منظم وبتركيز منه، بجانب متابعتك له في هذا الأمر وإرشاده لكي يشعر بحجم الخطأ والمسئولية.

عادة ما يهتم الأطفال بحيواناتهم الأليفة، باللعب والجري معه، ولكنك العقاب هنا سيكون تنظيف مكان فضلاته، أو مساعدته في الاستحمام وتنظيف مكانه.

إذا لم يصل طفلك إلى طاولة العشاء في الوقت المحدد، على الرغم من التذكير المتكرر، اجعله هو من يقوم بتجهيز السفرة فيما بعد، وهذا لا يغرس فيهم الشعور بالمسؤولية فحسب، بل يظهر لهم أيضا أن هناك عواقب لأفعالهم.