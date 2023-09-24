عودة المدارس.. 4 أفكار لعقاب الطفل عند تكرار الأخطاء من غير ضرب

عودة المدارس.. 4 أفكار لعقاب الطفل عند تكرار الأخطاء من غير ضرب
التاريخ
9/24/2023 2:26:54 PM
(MENAFN- Youm7) تعليم الأطفال كل السلوكيات الطيبة والأخلاقيات والعادات المحمودة واحد من أهم أدوار الآباء مع أبنائهم، وقد يقوم الأطفال ببعض الأخطاء، سواء كانت أول مرة، أو حتى تم تكرارها رغم التنبيه، وأمام ذلك فإن بعض الآباء يفقد السيطرة على نفسه وأول ما يفعله هو إهانة أو ضرب الطفل، وهناك من لا يستطيع اتخاذ قرار فوري، وهناك من يلجأ لطرق
التربية الإيجابية ، فهناك طرق عديدة لتربية الطفل تختلف من كل أم وأخرى، ولكن في أي طريقة يجب الابتعاد نهائيا عن الضرب، مع الحرص على أن العقوبة يجب أن تكون صارمة، خاصة مع عودة المدارس وبداية العام الدراسي الجديد.
ونستعرض من موقع "momjunction" بعض الأفكار التي تساعدك في عقاب أطفالك بأساليب لتعديل سلوكهم دون التسبب في ضرر.
طفل يبكي الرياضة بدلا الحبس
يمكن أن تطلب من طفلك بدلا من المكوث في ركن العقاب القفز في المكان لمدة معينة أو ممارسة عدد معين من تمارين الضغط، هذا الأمر حتى لو ظهر بشكل عقاب بالنسبة للطفل، إلا أنه سيعمل على إخراج طاقته. استغلال طاقته
يمكنك أن تزيد المهام على طفلك فبدلاً من أنه يقوم بترتيب سريره فقط يمكنك جعله يرتب مكتبه وأدراجه وأدواته بشكل منظم وبتركيز منه، بجانب متابعتك له في هذا الأمر وإرشاده لكي يشعر بحجم الخطأ والمسئولية.
طفل حزين الاهتمام بالحيوان الأليف
عادة ما يهتم الأطفال بحيواناتهم الأليفة، باللعب والجري معه، ولكنك العقاب هنا سيكون تنظيف مكان فضلاته، أو مساعدته في الاستحمام وتنظيف مكانه. اجعلهم يجهزون العشاء
إذا لم يصل طفلك إلى طاولة العشاء في الوقت المحدد، على الرغم من التذكير المتكرر، اجعله هو من يقوم بتجهيز السفرة فيما بعد، وهذا لا يغرس فيهم الشعور بالمسؤولية فحسب، بل يظهر لهم أيضا أن هناك عواقب لأفعالهم.
طفل غاضب
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