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عودة المدارس.. 4 أفكار لعقاب الطفل عند تكرار الأخطاء من غير ضرب

9/24/2023 2:26:54 PM
(MENAFN- Youm7) تعليم الأطفال كل السلوكيات الطيبة والأخلاقيات والعادات المحمودة واحد من أهم أدوار الآباء مع أبنائهم، وقد يقوم الأطفال ببعض الأخطاء، سواء كانت أول مرة، أو حتى تم تكرارها رغم التنبيه، وأمام ذلك فإن بعض الآباء يفقد السيطرة على نفسه وأول ما يفعله هو إهانة أو ضرب الطفل، وهناك من لا يستطيع اتخاذ قرار فوري، وهناك من يلجأ لطرق
التربية الإيجابية ، فهناك طرق عديدة لتربية الطفل تختلف من كل أم وأخرى، ولكن في أي طريقة يجب الابتعاد نهائيا عن الضرب، مع الحرص على أن العقوبة يجب أن تكون صارمة، خاصة مع عودة المدارس وبداية العام الدراسي الجديد.

ونستعرض من موقع "momjunction" بعض الأفكار التي تساعدك في عقاب أطفالك بأساليب لتعديل سلوكهم دون التسبب في ضرر.


طفل يبكي الرياضة بدلا الحبس

يمكن أن تطلب من طفلك بدلا من المكوث في ركن العقاب القفز في المكان لمدة معينة أو ممارسة عدد معين من تمارين الضغط، هذا الأمر حتى لو ظهر بشكل عقاب بالنسبة للطفل، إلا أنه سيعمل على إخراج طاقته.

استغلال طاقته

يمكنك أن تزيد المهام على طفلك فبدلاً من أنه يقوم بترتيب سريره فقط يمكنك جعله يرتب مكتبه وأدراجه وأدواته بشكل منظم وبتركيز منه، بجانب متابعتك له في هذا الأمر وإرشاده لكي يشعر بحجم الخطأ والمسئولية.


طفل حزين الاهتمام بالحيوان الأليف

عادة ما يهتم الأطفال بحيواناتهم الأليفة، باللعب والجري معه، ولكنك العقاب هنا سيكون تنظيف مكان فضلاته، أو مساعدته في الاستحمام وتنظيف مكانه.

اجعلهم يجهزون العشاء

إذا لم يصل طفلك إلى طاولة العشاء في الوقت المحدد، على الرغم من التذكير المتكرر، اجعله هو من يقوم بتجهيز السفرة فيما بعد، وهذا لا يغرس فيهم الشعور بالمسؤولية فحسب، بل يظهر لهم أيضا أن هناك عواقب لأفعالهم.


طفل غاضب


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