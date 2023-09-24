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تغيير مفاجئ فى استايل وأزياء كيت ميدلتون.. ما السر وراءه؟

9/24/2023 2:26:53 PM
(MENAFN- Youm7) لاحظ متابعو العائلة المالكة تغييرًا مفاجئًا في أسلوب أميرة ويلز كيت ميدلتون الشخصي منذ عودتها إلى الفعاليات الملكية بعد عطلتها الصيفية، ففي سبتمبر وحده، ظهرت الأميرة كيت بسبعة بدلات مصممة بدقة، على الرغم من أن هوسها بالاستايل الرسمي ليس جديدًا، إلا أن مظهرها الأنيق والمؤسسي المتناسق هو تحول كبير عن تنوع أزيائها خلال فصل الصيف.


كيت ميدلتون ما السر وراء التغيير؟

استعانت مجلة HELLO
بخبيرة المظهر الملكية ميراندا هولدر لتفسير السبب الحقيقي وراء اختيار الأميرة ويلز لارتداء البدلات في العمل. وتقول ميراندا: "لقد اتخذ مظهر الأميرة كيت ميدلتون طابعًا رسميًا بشكل أكبر منذ أصبحت أميرة ويلز وليس دوقة؛ حيث تعكس خزانة ملابسها الأكثر جدية ثقل دورها الهام ضمن الأسرة المالكة".


كيت ميدلتون ببدلة من الكسندر ماكوين في مايو 2023
وتضيف ميراندا: "لقد تم إعادة تسويقها تمامًا وفقًا لمستوى سلطتها الجديد كأميرة ويلز وموقفها
كملكة مستقبلية". وفي تأكيد لهذا الرأي، كشف القصر أنه سيتوقف عن ذكر مصممي الأزياء الخاصين بالأميرة في الحفلات الرسمية، باستثناء المناسبات الخاصة، بهدف تحويل انتباه الناس نحو عمل كيت بدلاً من مظهرها. ومع ذلك، لا يزال لتأثير الملابس الخاصة بالأميرة تأثير كبير على محبي الأناقة الملكية.

كيت ميدلتون ببدلة من الكسندر ماكوين في سبتمبر 2023
تواصل كيت الانتماء إلى نفس النمط الشخصي في اختيارها للبدلات، حيث تختار ألوانًا محايدة تبدو أقل سطحية من الطبعات والألوان الزاهية في الماضي. وتقول ميراندا: "تتمثل رغبة كيت في الاستمرار في هذا النمط في اختيارها للبدلات في اختيار الألوان الأكثر جدية والتي تبدو أقل مرحًا مقارنةً بما كانت ترتديه في الماضي ولكن على الرغم من ذلك، فإن بدلات كيت ليست مملة، فقد أظهرت لحظات استثنائية في ارتداء البدلات مثل بدلة ألكسندر ماكوين الحمراء التي ارتدتها في إطلاق حملة Shaping Us".


كيت ميدلتون ببدلة من الكسندر ماكوين
الخبر الجيد في هذا القرار من العائلة المالكة، أن إطلالات كيت ميدلتون يمكنها ان تمنح المرأة العاملة الآن إلهامًا لا ينتهي في اختيار ملابس المكتب.


كيت ميدلتون ببدلة بيضاء



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