تغيير مفاجئ فى استايل وأزياء كيت ميدلتون.. ما السر وراءه؟

استعانت مجلة HELLO بخبيرة المظهر الملكية ميراندا هولدر لتفسير السبب الحقيقي وراء اختيار الأميرة ويلز لارتداء البدلات في العمل. وتقول ميراندا: "لقد اتخذ مظهر الأميرة كيت ميدلتون طابعًا رسميًا بشكل أكبر منذ أصبحت أميرة ويلز وليس دوقة؛ حيث تعكس خزانة ملابسها الأكثر جدية ثقل دورها الهام ضمن الأسرة المالكة".

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