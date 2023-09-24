تغيير مفاجئ فى استايل وأزياء كيت ميدلتون.. ما السر وراءه؟

تغيير مفاجئ فى استايل وأزياء كيت ميدلتون.. ما السر وراءه؟
التاريخ
9/24/2023 2:26:53 PM
(MENAFN- Youm7) لاحظ متابعو العائلة المالكة تغييرًا مفاجئًا في أسلوب أميرة ويلز كيت ميدلتون الشخصي منذ عودتها إلى الفعاليات الملكية بعد عطلتها الصيفية، ففي سبتمبر وحده، ظهرت الأميرة كيت بسبعة بدلات مصممة بدقة، على الرغم من أن هوسها بالاستايل الرسمي ليس جديدًا، إلا أن مظهرها الأنيق والمؤسسي المتناسق هو تحول كبير عن تنوع أزيائها خلال فصل الصيف.
كيت ميدلتون ما السر وراء التغيير؟
استعانت مجلة HELLO
بخبيرة المظهر الملكية ميراندا هولدر لتفسير السبب الحقيقي وراء اختيار الأميرة ويلز لارتداء البدلات في العمل. وتقول ميراندا: "لقد اتخذ مظهر الأميرة كيت ميدلتون طابعًا رسميًا بشكل أكبر منذ أصبحت أميرة ويلز وليس دوقة؛ حيث تعكس خزانة ملابسها الأكثر جدية ثقل دورها الهام ضمن الأسرة المالكة".
كيت ميدلتون ببدلة من الكسندر ماكوين في مايو 2023
وتضيف ميراندا: "لقد تم إعادة تسويقها تمامًا وفقًا لمستوى سلطتها الجديد كأميرة ويلز وموقفها
كملكة مستقبلية". وفي تأكيد لهذا الرأي، كشف القصر أنه سيتوقف عن ذكر مصممي الأزياء الخاصين بالأميرة في الحفلات الرسمية، باستثناء المناسبات الخاصة، بهدف تحويل انتباه الناس نحو عمل كيت بدلاً من مظهرها. ومع ذلك، لا يزال لتأثير الملابس الخاصة بالأميرة تأثير كبير على محبي الأناقة الملكية.
كيت ميدلتون ببدلة من الكسندر ماكوين في سبتمبر 2023
تواصل كيت الانتماء إلى نفس النمط الشخصي في اختيارها للبدلات، حيث تختار ألوانًا محايدة تبدو أقل سطحية من الطبعات والألوان الزاهية في الماضي. وتقول ميراندا: "تتمثل رغبة كيت في الاستمرار في هذا النمط في اختيارها للبدلات في اختيار الألوان الأكثر جدية والتي تبدو أقل مرحًا مقارنةً بما كانت ترتديه في الماضي ولكن على الرغم من ذلك، فإن بدلات كيت ليست مملة، فقد أظهرت لحظات استثنائية في ارتداء البدلات مثل بدلة ألكسندر ماكوين الحمراء التي ارتدتها في إطلاق حملة Shaping Us".
كيت ميدلتون ببدلة من الكسندر ماكوين
الخبر الجيد في هذا القرار من العائلة المالكة، أن إطلالات كيت ميدلتون يمكنها ان تمنح المرأة العاملة الآن إلهامًا لا ينتهي في اختيار ملابس المكتب.
كيت ميدلتون ببدلة بيضاء
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