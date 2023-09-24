كيف تجعلى بشرتك متوهجة بدون استخدام مستحضرات التجميل؟
التاريخ
9/24/2023 2:26:53 PM
(MENAFN- Youm7) تهتم كل فتاة بجمال بشرتها ونعومتها وتشترى العديد من منتجات
العناية بالبشرة
ومستحضرات التجميل للحصول على بشرة صافية ومظهر متوهج وصحي للبشرة، ولكن يوجد طريقة أخرى بعيدا عن هذه المنتجات للحصول على بشرة متوهجة بشكل طبيعى، وهى بعض الممارسات البسيطة، التي يمكن القيام بها للحصول على بشرة ذات مظهر جذاب غاية في الجمال، ولمعرفة تلك الطرق يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "lompocvmc". شرب الكثير من الماء خلال اليوم
من المعروف أن شرب الكثير من الماء يمد الجسم برطوبة عالية مع ترطيب البشرة ويحارب الجفاف والتقشر، خاصة في الأيام الحارة، مما يحافظ على جعل البشرة أكثر مرونة ويقلل من ظهور علامات الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد التي تظهر على البشرة، والتي تساعد على طرد السموم المتراكمة والفضلات من الجسم، مع التقليل من ظهور حب الشباب والبشرة الباهتة.
ممارسة التمارين الرياضية كل صباح
بشرة متوهجة
ممارسة التمارين الرياضية يزيد من تدفق الدم والدورة الدموية، مما يجعل خلايا البشرة تتجدد، وتحصل على كمية كبيرة من الأكسجين، والتي تجعل البشرة أكثر توهجا، والتمارين الرياضية تطرد السموم من الجسم تناول الفواكه والخضراوات
وتجعل الجسم يظهر بمظهر متعب وباهت، ولهذا يجب الحرص على جعل الرياضة أمر روتينى، مع ممارستها مع الأصدقاء والأسرة لجعل الأمر ممتع بشكل كبير.
الفواكه والخضروات تحتوى على العديد من مضادات الأكسدة التي تحتوى على نسبة عالية من الماء والتي تكون قادرة على ترطيب البشرة بشكل كبير، مثل البطيخ والعنب، ومن السهل إستبدال الوجبات الخفيفة مثل البسكويت بالفواكه والخضروات المفيدة للجسم كله.
زيادة كمية الألياف التي يتم تناولها
بشرة مشرقة
إن تناول الألياف يساعد على تدفق الدم والدورة الدموية مما يجدد خلايا الجلد، ولهذا يجب الحرص على تناول تلك الألياف وجعلها في النظام الغذائي، للمساعدة على جعل البشرة مشرقة، ويمكن تناول التفاح والفاصوليا والكمثرى، للحصول على نسبة عالية من الألياف. الحصول على نوم عميق
النوم يقوم بفعل العجائب، فهو يصلح الجسم والبشرة، لأن أثناء ساعات النوم تطرد البشرة خلايا الجلد الميتة وتصنع خلايا جلدية جديدة، وتنتج البشرة الكولاجين أثناء النوم، مما يساعد على التقليل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد والترهل، مع الحرص على اختيار مرتبة جيدة ووسادة من الحرير، وملاءة ناعمة وباردة مع وضع ستائر معتمة للنوم بشكل أعمق.
بشرة
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