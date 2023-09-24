كيف تجعلى بشرتك متوهجة بدون استخدام مستحضرات التجميل؟

من المعروف أن شرب الكثير من الماء يمد الجسم برطوبة عالية مع ترطيب البشرة ويحارب الجفاف والتقشر، خاصة في الأيام الحارة، مما يحافظ على جعل البشرة أكثر مرونة ويقلل من ظهور علامات الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد التي تظهر على البشرة، والتي تساعد على طرد السموم المتراكمة والفضلات من الجسم، مع التقليل من ظهور حب الشباب والبشرة الباهتة.



بشرة متوهجة

ممارسة التمارين الرياضية يزيد من تدفق الدم والدورة الدموية، مما يجعل خلايا البشرة تتجدد، وتحصل على كمية كبيرة من الأكسجين، والتي تجعل البشرة أكثر توهجا، والتمارين الرياضية تطرد السموم من الجسم

وتجعل الجسم يظهر بمظهر متعب وباهت، ولهذا يجب الحرص على جعل الرياضة أمر روتينى، مع ممارستها مع الأصدقاء والأسرة لجعل الأمر ممتع بشكل كبير.

الفواكه والخضروات تحتوى على العديد من مضادات الأكسدة التي تحتوى على نسبة عالية من الماء والتي تكون قادرة على ترطيب البشرة بشكل كبير، مثل البطيخ والعنب، ومن السهل إستبدال الوجبات الخفيفة مثل البسكويت بالفواكه والخضروات المفيدة للجسم كله.





بشرة مشرقة

إن تناول الألياف يساعد على تدفق الدم والدورة الدموية مما يجدد خلايا الجلد، ولهذا يجب الحرص على تناول تلك الألياف وجعلها في النظام الغذائي، للمساعدة على جعل البشرة مشرقة، ويمكن تناول التفاح والفاصوليا والكمثرى، للحصول على نسبة عالية من الألياف.

النوم يقوم بفعل العجائب، فهو يصلح الجسم والبشرة، لأن أثناء ساعات النوم تطرد البشرة خلايا الجلد الميتة وتصنع خلايا جلدية جديدة، وتنتج البشرة الكولاجين أثناء النوم، مما يساعد على التقليل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد والترهل، مع الحرص على اختيار مرتبة جيدة ووسادة من الحرير، وملاءة ناعمة وباردة مع وضع ستائر معتمة للنوم بشكل أعمق.



