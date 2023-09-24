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أبرز 7 معلومات عن الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى المنعقدة فى مصر

9/24/2023 2:26:51 PM
(MENAFN- Youm7) تستضيف مدينة شرم الشيخ الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية غدًا الإثنين، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسى والاقتصادى والتنموى لمصر.
ويقدم "اليوم السابع" أبرز 7 معلومات عن الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى المنعقدة فى مصر.



- تعقد الاجتماعات للمرة الأولى فى قارة أفريقيا

- تشارك وفود من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية
- تغطى فعاليات الاجتماعات 160 وسيلة إعلامية محلية ودولية

- تشارك فى فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى 106 دول

- الاجتماعات تعكس واقعًا اقتصاديًا جديدًا يرتكز على الترابط القارى من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
- تعقد الاجتماعات فرصة من أجل عقد شراكات تنموية عابرة للحدود يتصدرها القطاع الخاص
- تتكامل الاجتماعات مع الرؤية المصرية الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص والتحول للاقتصاد الأخضر واستضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية

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