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صعود 4 قطاعات بالبورصة خلال جلسة الأحد.. على رأسها الموارد الأساسية

9/24/2023 2:26:50 PM
(MENAFN- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 4 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 4.1%، أعقبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، وقفز قطاع البنوك بنسبة 0.1%.



فيما تراجع 11 قطاعًا على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 5.2%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.6%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%، وهبط قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، وانخفض قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.5%، ونزلت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.3%، 0.2%، 0.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والعقارات بنسبة 0.01%، 0.01%، على التوالي، واستقر قطاع السياحة والترفيه.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر إيجي إكس 70، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تصل إلى 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.368 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 533.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79.6 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.16%، والعرب على 7.37%، واستحوذت المؤسسات على 94.99% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 5%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 15.8 مليون جنيه، 53 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 57.3 مليون جنيه، 497.2 ألف جنيه، 3.9 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 20213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 24389 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 8461 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 5680 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5409 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1407 نقطة.







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