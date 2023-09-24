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7 شروط لقيد السندات أو صكوك التمويل بالبورصة.. تعرف عليها

9/24/2023 2:26:50 PM
(MENAFN- Youm7) حددت قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، لقيد واستمرار قيد السندات أو صكوك التمويل غير الحاصلة على تصنيف ائتماني، والتي يقتصر التداول فيها على المؤسسات المالية والأشخاص ذوي الملاءة المالية، توافر الشروط الآتية:

1- ألا تقل المدة المتبقية للسندات أو الصكوك المطلوب قيدها عن عام من تاريخ القيد، وعدم حدوث أي حالة من حالات الإخلال فيما يتعلق بسداد مستحقات حملة السندات.



2- ألا تزيد قيمة السندات أو الصكوك المطلوب قيدها عن صافي أصول الشركة، وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات الشركة.



3- تقديم المستندات التالية (موافقة الهيئة المسبقة على تقديم طلب القيد، ومذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة، وشهادة من مراقب حسابات الشركة بما يفيد قدرتها على سداد التزامات حملة السندات أو الصكوك في مواعيد استحقاقها من التدفقات النقدية للشركة، وتعهد من الممثل القانوني للشركة بتشكيل جماعة حملة السندات أو صكوك التمويل خلال 3 أشهر من تاريخ القيد، وتعهد من الممثل القانوني بالتزام الشركة بسداد كافة مستحقات حملة السندات أو الصكوك من أصل وعائد وفقًا للتواريخ المحددة بمذكرة المعلومات، وعدم الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في مذكرة المعلومات).



4- نشر تقرير إفصاح بغرض التداول، وفقًا للنموذج الذي تعده البورصة وتعتمده الهيئة، يتضمن على الأخص ما يلي (شروط إصدار السندات أو الصكوك، وموقف ما تم استهلاكه من السندات أو الصكوك، والعائد وتاريخ الصرف وأسس حسابه، والمؤشرات المالية، ونية الجهة في السداد المعجل، والمخاطر، والضمانات الممنوحة).



5- الالتزام بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن الأحداث الجوهرية، والالتزام بكافة الإفصاحات المطلوبة والتشريعات المنظمة طوال فترة السندات أو صكوك التمويل ومواعيدها الواردة بمذكرة المعلومات.



6- الالتزام بموافاة الهيئة والبورصة طوال فترة القيد ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات أو الصكوك وما يتم سداده منها، وذلك قبل الصرف بـ15 يومًا على الأقل.



7- الالتزام بأن يكون للجهة المصدرة مراقب حسابات على الأقل من بين مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة طوال الفترة المحددة لقيد السندات أو الصكوك بالبورصة، ويلتزم في أداء مهامه بمعايير المراجعة المصرية، ويجب أن يضمن تقريره مدى التزام الشركة باشتراطات إصدار السندات أو الصكوك.







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