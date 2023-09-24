نوبل تتذكر هوارد والتر فلورى.. لولاه لما نجح اكتشاف ألكسندر فليمنج البنسلين

نوبل تتذكر هوارد والتر فلورى.. لولاه لما نجح اكتشاف ألكسندر فليمنج البنسلين
التاريخ
9/24/2023 2:26:47 PM
(MENAFN- Youm7) تذكرت جائزة نوبل العالمية ، هوارد والتر فلورى، الذى ولد فى مثل هذا اليوم، 24 سبتمبر لعام 1898، ودوره فى إنجاح اكتشاف ألكسندر فليمنج البنسلين.
وقالت جائزة نوبل العالمية، عبر حسابها على منصة "إكس": بعد أن اكتشف ألكسندر فليمنج البنسلين، كان للسير هوارد والتر فلوري إلى جانب زميله إرنست تشين، دور فعال في عزل المضاد الحيوي. لقد نجحوا في إنتاج شكل نقي من البنسلين وفحصوا خصائصه. من هو هوارد والتر فلورى؟
هاوارد ولتر فلوري، حامل رتبة الجدارة الفرنسية، وزميل الجمعية الملكية وزميل كلية الأطباء الملكية، هو عالم صيدلة وأمراض أسترالي، تقاسم
جائزة نوبل في الطب لعام 1945 مع السير إرنست بوريس تشين والسير ألكسندر فليمنغ لدوره في تخليق عقار البنسلين، الذي قُدّر أنه أنقذ أكثر من 200 مليون شخص، وبالتالي يعتبره المجتمع العلمي والطبي الأسترالي أحد أعظم شخصياته، وقد وصفه رئيس الوزراء الأسترالي السابق الأطول حكمًا السير روبرت منزيس بأنه "في ما يتعلق بسلامة العالم، كان فلوري أهم رجل وُلد في أستراليا على الإطلاق".
هوارد والتر فلورى
وعلى الرغم من حصول فلمنج على معظم الفضل في اكتشاف البنسلين، فإن فلوري هو الذي أجرى أول تجارب سريرية على الإطلاق في عام 1941 للبنسلين في مستشفى رادكليف في أكسفورد على شرطي مريض من أكسفورد. بدأ المريض يتعافى لكنه توفي لاحقًا لأن فلوري لم يكن قادرًا في ذلك الوقت على إنتاج ما يكفي من البنسلين. فلوري وتشاين هما اللذان جعلا من البنسلين علاجًا مفيدًا وفعالًا، بعد أن تم التخلّي عن المهمة بسبب أنها صعبة للغاية.
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