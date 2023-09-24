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نوبل تتذكر هوارد والتر فلورى.. لولاه لما نجح اكتشاف ألكسندر فليمنج البنسلين

9/24/2023 2:26:47 PM
(MENAFN- Youm7) تذكرت جائزة نوبل العالمية ، هوارد والتر فلورى، الذى ولد فى مثل هذا اليوم، 24 سبتمبر لعام 1898، ودوره فى إنجاح اكتشاف ألكسندر فليمنج البنسلين.

وقالت جائزة نوبل العالمية، عبر حسابها على منصة "إكس": بعد أن اكتشف ألكسندر فليمنج البنسلين، كان للسير هوارد والتر فلوري إلى جانب زميله إرنست تشين، دور فعال في عزل المضاد الحيوي. لقد نجحوا في إنتاج شكل نقي من البنسلين وفحصوا خصائصه.

من هو هوارد والتر فلورى؟

هاوارد ولتر فلوري، حامل رتبة الجدارة الفرنسية، وزميل الجمعية الملكية وزميل كلية الأطباء الملكية، هو عالم صيدلة وأمراض أسترالي، تقاسم
جائزة نوبل في الطب لعام 1945 مع السير إرنست بوريس تشين والسير ألكسندر فليمنغ لدوره في تخليق عقار البنسلين، الذي قُدّر أنه أنقذ أكثر من 200 مليون شخص، وبالتالي يعتبره المجتمع العلمي والطبي الأسترالي أحد أعظم شخصياته، وقد وصفه رئيس الوزراء الأسترالي السابق الأطول حكمًا السير روبرت منزيس بأنه "في ما يتعلق بسلامة العالم، كان فلوري أهم رجل وُلد في أستراليا على الإطلاق".


هوارد والتر فلورى

وعلى الرغم من حصول فلمنج على معظم الفضل في اكتشاف البنسلين، فإن فلوري هو الذي أجرى أول تجارب سريرية على الإطلاق في عام 1941 للبنسلين في مستشفى رادكليف في أكسفورد على شرطي مريض من أكسفورد. بدأ المريض يتعافى لكنه توفي لاحقًا لأن فلوري لم يكن قادرًا في ذلك الوقت على إنتاج ما يكفي من البنسلين. فلوري وتشاين هما اللذان جعلا من البنسلين علاجًا مفيدًا وفعالًا، بعد أن تم التخلّي عن المهمة بسبب أنها صعبة للغاية.


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