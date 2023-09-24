Sunday, 24 September 2023 11:21 GMT

وفاة الكاتب والإعلامى السعودى هانى نقشبندى عن عمر يناهز الـ 60 عامًا

9/24/2023 2:26:47 PM
(MENAFN- Youm7) رحل مساء اليوم الكاتب والإعلامي هاني نقشبندي عن عمر يناهز الـ60 عامًا، والراحل ولد في المدينة المنورة عام 1963، وتخرج في جامعة الملك عبد العزيز في جدة تخصص العلاقات الدولية.




ودخل هاني نقشبندي المجال الإعلامي في عام 1984، وعمل في صحف عربية وسعودية. وشغل منصب رئيس تحرير مجلتي (سيدتي) و(المجلة)، اللتين تصدران باللغة العربية في لندن، كما ساهم في تأسيس مجلة الرجل.



وقدم هاني نقشبندي البرنامج التلفزيوني (حوار مع هاني) على تلفزيون دبي، وأصدر أول عمل روائي له في عام 2007 تحت عنوان "اختلاس".



ومن أعماله:

اختلاس، 2007،
سلام، 2008، ليلة واحدة في دبي، 2010، نصف مواطن محترم، 2012، طبطاب الجنة، 2014، الخطيب 2017.











MENAFN24092023000132011024ID1107130131

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث