وفاة الكاتب والإعلامى السعودى هانى نقشبندى عن عمر يناهز الـ 60 عامًا

وفاة الكاتب والإعلامى السعودى هانى نقشبندى عن عمر يناهز الـ 60 عامًا
التاريخ
9/24/2023 2:26:47 PM
(MENAFN- Youm7) رحل مساء اليوم الكاتب والإعلامي هاني نقشبندي عن عمر يناهز الـ60 عامًا، والراحل ولد في المدينة المنورة عام 1963، وتخرج في جامعة الملك عبد العزيز في جدة تخصص العلاقات الدولية.
ودخل هاني نقشبندي المجال الإعلامي في عام 1984، وعمل في صحف عربية وسعودية. وشغل منصب رئيس تحرير مجلتي (سيدتي) و(المجلة)، اللتين تصدران باللغة العربية في لندن، كما ساهم في تأسيس مجلة الرجل.
وقدم هاني نقشبندي البرنامج التلفزيوني (حوار مع هاني) على تلفزيون دبي، وأصدر أول عمل روائي له في عام 2007 تحت عنوان "اختلاس".
ومن أعماله:
اختلاس، 2007،
سلام، 2008، ليلة واحدة في دبي، 2010، نصف مواطن محترم، 2012، طبطاب الجنة، 2014، الخطيب 2017.
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