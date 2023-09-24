55 مشكلة حب.. تعرف على كتاب مصطفى محمود عن المشاكل العاطفية بعد تحويله لمسلسل
التاريخ
9/24/2023 2:26:47 PM
(MENAFN- Youm7) تعرض الحلقة الأولى من قصة "الفريدو"، عن "55 مشكلة حب" محمود غدًا الأحد 24 سبتمبر على شاشة قنوات ON دراما وON
TV، ويتكون من 4 حكايات، كل حكاية 10 حلقات، وتحمل أول قصة من الجزء الأول عنوان "ألفريدو"، مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.
كتاب 55 مشكلة حب
كتاب 55 مشكلة حب هو كتاب من تأليف الدكتور مصطفى محمود تحدث فيه عن بعض الأمراض التي يشفيها الكلام كأمراض النفس وعذابات الوجدان ليس الكلام بمعني العظات، لكن نجوى الإنسان لنفسه قد تدفعه الي ذرف دمعه مريحه أو ضحكه مريره تكن هي كل الشفاء. يعرض الدكتور مصطفي محمود 55 من مشاكل القراء مع حلهم، بعض هذه المشاكل قد تدفعك للبكاء وبعضها مما يثير الضحك.
الكتاب عبارة عن رسائل مختارة من اعترافات ومشكلات قراء“الدكتور مصطفى محمود” منها المضحك ومنها المبكي.. نسمع الكثير يقولون“الحب في الزمن الجميل” أي في فترة الخمسينيات والستينيات، وهي الفترة التي كُتب فيها الكتاب، إلا أننا لا نلمس جمال ذلك الحب كما صوّروه.. فقد طغى على ذلك العصر صراع الطبقات، وتحكم المال بالإنسان، وانعدام الثقة، والتحلل والانفتاح، وتدني الأخلاق، كلها تجمعت لنسج أكاذيب حول الحب.. حيث كان مفهوم الحب مشوشاً لدى الكثيرين في ذلك الزمان، خالياً من القيم الإنسانية والمنطقية
يتميز أسلوب الدكتور في حل المشكلات بميزة خاصة ومؤثرة دفعنه في كثير من الأحيان إلى توجيه العتاب عارياً من الزينة.. حيث يطرح الحلول الواقعية وينهي بها المشكلة بحيث لا يدع مجالاً لصاحب المشكلة إلا بالإذعان.
وهناك بعض أصحاب المشكلات الذين كانوا يسردون حلولاً لمشكلاتهم -دون وعي منهم- أثناء سرد المشكلة، وقد تكون هذه إحدى الطبائع الإنسانية حيث أننا قد نمتلك الحلول تحت أيدينا لكننا نصر على أن نأخذ حلاً مباشراً واضحاً من شخص آخر ليحدّثنا ويقنعنا بما يدور في عقلنا.
"إن أزمة البنت العصرية أن صاحبها يحدثها عن التحرر، والعقلية العصرية، وحق التمتع بالحب...الخ..الخ.. ثم يغدر بها في النهاية، ولا يتزوجها إذا طاوعته في هذا التحرر، وينكشف لها في النهاية، عن نصاب رجعى أشد رجعية من جدها، يطالبها بالعفة إلى آخر حدودها، ومعنى هذا أن المشكلة بالنسبة للبنت الآن لم تعد مش كلة كذب وصدق.. وإنما مشكلة اختيار السلوك المناسب، ليست المشكلة هي مشكلة تمثيل أو تصرف على الطبيعة لأن 90% من الرجال محتالون لا يتصرفون على الطبيعة، وإنما يدعون جريات لا يؤمنون بها في أعماق نفوسهم" هكذا يقول الدكتور مصطفى محمود في كتابه
"55 مشكلة حب"
عن واحدة من أكثر المشاكل الإنسانية تعقيدا وهى أزمة الارتباط والعلاقة بين الرجل والمرأة خاصة في المجتمعات الشرقية.
مسلسل الفريدو
مسلسل الفريدو
مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تُعرض على مدار أسبوعين.
حكاية "الفريدو" مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك فى تأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.
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