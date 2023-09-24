55 مشكلة حب.. تعرف على كتاب مصطفى محمود عن المشاكل العاطفية بعد تحويله لمسلسل

حكاية "الفريدو" مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك فى تأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.



