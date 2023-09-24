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55 مشكلة حب.. تعرف على كتاب مصطفى محمود عن المشاكل العاطفية بعد تحويله لمسلسل

9/24/2023 2:26:47 PM
(MENAFN- Youm7) تعرض الحلقة الأولى من قصة "الفريدو"، عن "55 مشكلة حب" محمود غدًا الأحد 24 سبتمبر على شاشة قنوات ON دراما وON
TV، ويتكون من 4 حكايات، كل حكاية 10 حلقات، وتحمل أول قصة من الجزء الأول عنوان "ألفريدو"، مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

كتاب 55 مشكلة حب
كتاب 55 مشكلة حب هو كتاب من تأليف الدكتور مصطفى محمود تحدث فيه عن بعض الأمراض التي يشفيها الكلام كأمراض النفس وعذابات الوجدان ليس الكلام بمعني العظات، لكن نجوى الإنسان لنفسه قد تدفعه الي ذرف دمعه مريحه أو ضحكه مريره تكن هي كل الشفاء. يعرض الدكتور مصطفي محمود 55 من مشاكل القراء مع حلهم، بعض هذه المشاكل قد تدفعك للبكاء وبعضها مما يثير الضحك.
الكتاب عبارة عن رسائل مختارة من اعترافات ومشكلات قراء“الدكتور مصطفى محمود” منها المضحك ومنها المبكي.. نسمع الكثير يقولون“الحب في الزمن الجميل” أي في فترة الخمسينيات والستينيات، وهي الفترة التي كُتب فيها الكتاب، إلا أننا لا نلمس جمال ذلك الحب كما صوّروه.. فقد طغى على ذلك العصر صراع الطبقات، وتحكم المال بالإنسان، وانعدام الثقة، والتحلل والانفتاح، وتدني الأخلاق، كلها تجمعت لنسج أكاذيب حول الحب.. حيث كان مفهوم الحب مشوشاً لدى الكثيرين في ذلك الزمان، خالياً من القيم الإنسانية والمنطقية
يتميز أسلوب الدكتور في حل المشكلات بميزة خاصة ومؤثرة دفعنه في كثير من الأحيان إلى توجيه العتاب عارياً من الزينة.. حيث يطرح الحلول الواقعية وينهي بها المشكلة بحيث لا يدع مجالاً لصاحب المشكلة إلا بالإذعان.
وهناك بعض أصحاب المشكلات الذين كانوا يسردون حلولاً لمشكلاتهم -دون وعي منهم- أثناء سرد المشكلة، وقد تكون هذه إحدى الطبائع الإنسانية حيث أننا قد نمتلك الحلول تحت أيدينا لكننا نصر على أن نأخذ حلاً مباشراً واضحاً من شخص آخر ليحدّثنا ويقنعنا بما يدور في عقلنا.
"إن أزمة البنت العصرية أن صاحبها يحدثها عن التحرر، والعقلية العصرية، وحق التمتع بالحب...الخ..الخ.. ثم يغدر بها في النهاية، ولا يتزوجها إذا طاوعته في هذا التحرر، وينكشف لها في النهاية، عن نصاب رجعى أشد رجعية من جدها، يطالبها بالعفة إلى آخر حدودها، ومعنى هذا أن المشكلة بالنسبة للبنت الآن لم تعد مش كلة كذب وصدق.. وإنما مشكلة اختيار السلوك المناسب، ليست المشكلة هي مشكلة تمثيل أو تصرف على الطبيعة لأن 90% من الرجال محتالون لا يتصرفون على الطبيعة، وإنما يدعون جريات لا يؤمنون بها في أعماق نفوسهم" هكذا يقول الدكتور مصطفى محمود في كتابه
"55 مشكلة حب"
عن واحدة من أكثر المشاكل الإنسانية تعقيدا وهى أزمة الارتباط والعلاقة بين الرجل والمرأة خاصة في المجتمعات الشرقية.

مسلسل الفريدو
مسلسل الفريدو
مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تُعرض على مدار أسبوعين.

حكاية "الفريدو" مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك فى تأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.



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