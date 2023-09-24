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إدوارد سعيد وأماكن الفكر.. في ذكرى رحيل المفكر

9/24/2023 2:26:47 PM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم ذكرى رحيل المفكر الكبير إدوارد سعيد (1935- 2003)، وهو مفكر عالمي من أصل فلسطيني، وقد ترك خلفه تراثا مميزا وأفكارا ذات تأثير كبير، ومن الكتب التي صدرت في الفترة الأخيرة عنه كتاب "إدوارد سعيد .. أماكن الفكر" لـ تمثى برنن، ضمن سلسلة عالم المعرفة، التى يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب فى الكويت، ترجمة محمد عصفور.



ويصف الدكتور رشيد الخالدي، الأستاذ في جامعة كولمبيا، هذا الكتاب بأنه "يقدم صورة إدوارد سعيد بكل أبعادها، ويكشف الزوايا العديدة لحياته وأعماله التي يجهلها أقرب المقربين له". ويقول إن تمثي برنن يعطينا فيه صورة رثائية مرهفة لشخصية من أبعد شخصيات القرن الماضي تأثيرا.



كان إدوارد سعيد شخصية محبوبة يختلف الناس بشأنها، وكان رائدا لدراسات ما بعد الاستعمار، وناقدا أدبيا واسع الثقافة لا تزال كتبه، ولاسيما كتاب "الاستشراق"، تترك أثرا بليغا في الطلبة والمفكرين في هذه الأيام. كان تمثي برنن تلميذا من تلاميذ سعيد، وبقي صديقا له حتى وفاته في العام 2003، وهو يعطينا في هذا الكتاب أول سيرة كاملة للمشرف على أطروحته، ذلك المشرف الذي يتبين لنا من هذا الكتاب أنه كان مدافعا - برقة وبلاغة - عن التأثير الذي يتركه الأدب في السياسة والحياة المدنية.



يتتبع الكتاب المسار الفكري الذي اتخذه سعيد، ويستنتج أنه كان من المحطمين اللامعين للأصنام التقليدية: كان صاحب إستراتيجية مخادعة، مفكرا من مفكري نيويورك، وكان يتردد على بيروت، ويعمل على ترتيب الحفلات الموسيقية في فايمار، ويبرع في سرد الحكايات على شاشة التلفزيون القومية، ويفاوض من أجل فلسطين في وزارة الخارجية الأمريكية، ويمثل في أفلام يؤدي فيها دوره في حياته. وقد استقصى برنن التأثيرات العربية في فكر سعيد إلى جانب تتلمذه على يد بعض من رجال الدولة اللبنانيين. وكان حداثيا نسيج وحده، وواحدا من أدباء نيويورك، وباحثا غيرت كتاباته وجه الحياة الجامعية إلى الأبد. وقد تمكن سعيد، بما يتميز به من فكر ثاقب وسحر شخصي، من صياغة هذه المعارف بحيث غدت تراثا مغايرا من المذهب الإنساني على خلفية التفوق العلمي والتكنولوجي والحرب الدينية. وقد أعطى للعلوم الإنسانية، بوضوح ليس له مثيل، مكانة جديدة في عصر ريغن، وهي مكانة لاتزال تحتفظ بها إلى يومنا هذا.



استفاد برنن من شهادات حصل عليها من عائلة سعيد، ومن أصدقائه، وتلاميذه، وخصومه على حد سواء، كما استعان بسجلات مكتب التحقيقات الفيدرالي وبكتابات سعيد غير المنشورة، ومسودات رواياته، ورسائله الشخصية، وبذا، فإن هذا الكتاب يرسم من المجال الفكري الواسع لسعيد، ومن التأثير الذي خلفه، صورة ذات حميمية لا سابقة لها لصاحب واحد من أعظم العقول في القرن العشرين.



ويقول الكتاب

كان سعيد خليطا يصعب التنبؤ بأفعاله، وكان أصدقاؤه يمازحونه أحيانا بوصفهم إياه بأنه "إدواردو" (وهو مفكر إيطالى من عصر النهضة) و"أبو وديع" وهو اسم يتبع عادة الثوار الفلسطينيين فى اتخاذ أسماء مستعارة بدلا من الأسماء الحقيقية. ومما لا يكاد يصدق أن سجله لدى مكتب التحقيقات الفدرالى يشير إليه بـ "إدواردو سعيد، ويعرف أيضا باسم إد سعيد".



وعلى الرغم من أن مزاجه يسوء عندما ينتقد ويسارع إلى الرد، فإنه يتحمل المزاح أحيانا، فقد كتب له صديقه العزيز الناشط والباحث الباكستانى إقبال أحمد قبل أشهر من وفاته رسالة تعود إلى أبريل من العام 1999 للسخرية من الصورة الرومانسية التى تحيط به. وفيما كان يشكر سعيد على مقالة كان قد كتبها عن الحرب التى دارت فى كوسوفو للصحيفة الباكستانية الفجر داعبه

داعبه فيها مداعبة لا يجرؤ عليها إلا صديق وأنهى رسالته بلهجه المستعطف "يا ابن فلسطين، يا قمرا يطل على القدس، يا نور الساميين، يا ملجأ العالم، يا ظل الله على الأرض، حفنه متواضعة من التراب تقدم لك التحيات من تحت قدميك المجيدتين اللابستين ما هو غالى الثمن، ويرحب بعودتك إلى أرض القنابل والقذائف والحليب البارد والعسل المعلب" سرته تلك المزحة وجعلته بتعبير صديق آخر من أصدقائه هو الصحفى والمعلق السياسى ألكسندر كوبرن "ينزل من قاعده تمثال الشهيد ليضحك على نفسه".


تذكرنا مبالغات أحمد بأساليب التقدير التى قوبل بها سعيد على مر السنين والاستقبال الفائق الذى اعتاد عليه فى حياته، فقد كان محمد حسنين هيكل، الصحفى البارز واليد اليمنى للرئيس جمال عبد الناصر، قد نظر إلى صورة مشهورة من صور سعيد وقال "يبدو وجهه الذى يملأه الألم شبيها بالصور العظيمة التى تصور آلام المسيح" ويشبه هذا النوع من المبالغات ما قاله الروائى السودانى الكبير الطيب صالح ردا على قول صديق من أصدقائه "إدورد رواية عظيمة وجميلة"، إذ قال صالح "ستنو مع الأيام وستكون أجمل".



وعلى مستوى آخر جعل "سعيد" العلوم الإنسانية علوما لا يمكن تجاهلها، وعلوما مقلقة أكثر لقادة الرأى فى كل من أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط، فهو لم يقف عند حد فضح الفظائع التى ارتكبتها الإمبراطوريات الأوروبية والأمريكية، وهو ما يرى بعضهم أنه هدفه الوحيد، بل أحيا معيارا أخلاقيا قديما يستند إلى الالتزام بما تقوله الكتب فى مكانها وزمانها، وهذا هو ما كان يدعو إليه طوال حياته، وهو أن ما حدث فى الماضى لم يعد فهمه خارج إمكانياتنا بل يمكن استعادته من خلال عمليه التفسير.







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