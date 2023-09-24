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هاتف Iphone 15 Pro Max يفشل فى اختبار المتانة للزجاج الخلفى

9/24/2023 2:26:44 PM
(MENAFN- Youm7) تأتى هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max
بتصميم هيكل جديد تمامًا مصنوع من مادة التيتانيوم كما تقول Apple، وقد أثار مقطع فيديو لاختبار السقوط بالأمس مخاوف مبكرة بشأن متانة هذا التصميم الجديد، خاصة فيما يتعلق بالحواف المنحنية الجديدة، وفقاً لموقع 9to5mac.

حيث نشر JerryRigEverything اختبار المتانة السنوي الخاص به مع iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، والذى أظهر أن الهاتف فشل في اختبار المتانة مقارنة بالهواتف الأخرى الأقدم.

وقد خضع الهاتف لاختبار الخدش، واختبار التسخين، وورق الصنفرة، والمزيد، وكما هو متوقع، فإن التيتانيوم يتعرض للخدش بسهولة، ومع ذلك، فإن الزجاج الخلفي غير اللامع أكثر مقاومة للخدش.

كما تعمل الشاشة أيضًا بشكل جيد خلال اختبار الخدش، كما هو الحال مع أغطية الكاميرا الثلاثة الموجودة فى الجزء الخلفى من iPhone 15 Pro.

ويقول JerryRigEverything وهو يبدأ فى الضغط على الجهاز: "لقد حان الوقت لمعرفة ما إذا كان الهيكل الجديد المطلي بالألمنيوم الممزوج بالتيتانيوم يضر بالسلامة الهيكلية لجهاز iPhone 15 Pro Max وفي غضون ثوانٍ قليلة، تسمع صوت طقطقة ويتحطم الزجاج الخلفي تمامًا.

ويتوقع JerryRigEverything أن هذا قد يكون بسبب أن التيتانيوم يتمتع بقدرة شد تبلغ خمسة أضعاف قوة الألومنيوم، مما يؤدي إلى عدم قدرة الظهر الزجاجي على تحمل حتى الكميات الصغيرة من الضغط، على الجانب المشرق، جعلت شركة أبل استبدال الزجاج الخلفي لجهاز iPhone 15 Pro أرخص بكثير هذا العام.


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