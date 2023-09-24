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إيلون ماسك يضيف تويتر سابقًا إلى وصف متجر التطبيقات لمنصة X

9/24/2023 2:26:44 PM
(MENAFN- Youm7) يستمر قرار Elon Musk بتغيير العلامة التجارية Twitter إلى X، لكنه يضطر إلى توضيح أنه كان "Twitter سابقًا" في متجر تطبيقات Apple، حيث غير التطبيق وصفه في متجر التطبيقات، بعد أن أدت عملية إعادة التسمية الفوضوية لمنصة التواصل الاجتماعي إلى انخفاض كبير في تنزيلات تطبيق X حديثًا.



وفقا لما ذكره موقع "business insider"، شهد X انخفاضًا ملحوظًا في التنزيلات من خلال متجر تطبيقات Apple منذ تغيير اسمه وشعاره، حيث وجد التحليل الذي أجراه الخبير الاستراتيجي في وسائل الإعلام إريك سيفرت أنه انخفض من التطبيق الخامس والثلاثين الأكثر تنزيلًا على متجر التطبيقات إلى المركز الرابع والخمسين مباشرة بعد تغيير العلامة التجارية.



وقال سيفرت في منشور له إن الاسم والشعار الجديدين للموقع من المحتمل أن يكونا السبب وراء الركود، حيث يشعر المستهلكون بالارتباك بسبب اختفاء شعار الطيور الكلاسيكي.



أعلن إيلون ماسك أن الشركة ستعيد تغيير علامتها التجارية إلى "X" وتتخلص من شعارها المميز في يوليو، وغرد أن الموقع "سيقدم وداعًا لعلامة تويتر التجارية، وتدريجيًا، جميع الطيور".



ذكرت سيرة ذاتية حديثة للرئيس التنفيذي لشركة Tesla كتبها والتر إيزاكسون، أن ماسك أصبح يكره شعار تويتر عند توليه الشركة، حيث أخبر أحد مرؤوسيه أن "كل هذه الطيور اللعينة يجب أن تذهب".



وتسبب هذا التغيير في ارتباك واسع النطاق بين مستخدمي تويتر، حيث قال البعض إن الشعار الجديد جعل التطبيق يبدو وكأنه موقع إباحي.




وانتقد خبراء التسويق تغيير العلامة التجارية ووصفوها بأنها "غير عقلانية على الإطلاق" وحذروا من أنها قد تمحو المليارات من قيمة منصة التواصل الاجتماعي، كما تم انتقاد هذه الخطوة من قبل موظفي تويتر السابقين.











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