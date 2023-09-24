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ماسك يطالب المشاهير بالنشر على منصة X .. ويغضب لهذا السبب

9/24/2023 2:26:44 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة X، تويتر سابقًا، يبدو يائسًا بعض الشيء، حيث خسر تويتر، الذي أصبح الآن X، نصف إيراداته الإعلانية وأغلبية قوته العاملة منذ أن اشترى ماسك تويتر في أكتوبر 2022، لدرجة أنه يطلب الآن من المشاهير النشر على المنصة التي تم تغيير علامتها التجارية مؤخرًا.



وردًا على إعلان تايلور سويفت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إعادة إصدار ألبومها "1989"، أجاب ماسك على موقع X: "أوصي بنشر بعض مقاطع الفيديو الموسيقية أو الحفلات مباشرة على منصة X".



ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، تفاخر "ماسك " أيضًا بأن تاكر كارلسون، مذيع البرامج الذي ترك قناة فوكس نيوز في أبريل، حصل على عدد أكبر من المشاهدات منذ بث الحلقات على قناة X.



غرد ماسك معلقا، "مشاهدات حلقاته على X تتجاوز الآن عدد سكان الولايات المتحدة، تحدث إلى الأرض عبر X!"، ومع ذلك، واجهت منصة ماسك انتقادات بشأن عدد مشاهداتها، إنها ليست فريدة من نوعها، مما يعني أن مشاهدًا واحدًا قد يكون مسؤولاً عن مشاهدات متعددة إذا نظر إلى التغريدة بشكل متكرر، حسبما أفاد موقع Insider سابقًا.



يبدو أيضًا أن الرئيس التنفيذي يصبح غاضبًا علنًا إذا لم ينفذ المشاهير أوامره، حيث علق ماسك على الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند، الذي اتُهم مؤخرًا بالاعتداء الجنسي من قبل العديد من النساء، ونفى براند هذه الاتهامات في مقطع فيديو شاركه على موقع X قبل يوم من نشر التحقيق في الاتهامات.



انتقل براند لاحقًا إلى Rumble، وهي منصة أخرى لوسائل التواصل الاجتماعي، وحث معجبيه على متابعته هناك ودعمه "مباشرة"، ويبدو أن هذا أزعج " ماسك ".

أعرب ماسك عن رأيه في الردود، "من المخيب للآمال إلى حد ما أنه يدفع Rumble حصريًا بينما يدعم X حرية التعبير بنفس القدر".









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