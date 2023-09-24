كل ما تريد معرفته عن الذكاء الاصطناعى لجوجل المنافس لـ GPT-4

على الرغم من أن التفاصيل حول عرض Google الجديد لا تزال قليلة، فإليك ما يعرف عنه حتى الآن.

استوحت الشركة Gemini من AlphaGo، الذي طورته شركة DeepMind التابعة لشركة Google وأصبح أول برنامج كمبيوتر يهزم لاعب Go بشريًا محترفًا.



ذكرت صحيفة The Information أن جوجل قريبة جدًا من إطلاق Gemini، حيث قامت شركة التكنولوجيا العملاقة بتوزيع نسخة مبكرة من النموذج على مجموعة صغيرة من الشركات.