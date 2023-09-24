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كل ما تريد معرفته عن الذكاء الاصطناعى لجوجل المنافس لـ GPT-4

9/24/2023 2:26:43 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد جوجل لإطلاق Gemini، وهو منافس GPT-4 من OpenAI، هذه التقنية عبارة عن نموذج ذكاء اصطناع متعدد الوسائط من الجيل التالي يعمل عليه فريق من الباحثين الذين تم سحبهم من قسمي الذكاء الاصطناعي المدمجين الآن في Google DeepMind وGoogle Brain.
وفقا لما ذكره موقع "business insider"، يتم الترويج لهذا النموذج باعتباره تقدمًا كبيرًا في معالجة اللغة الطبيعية، ومن المتوقع أن تطلق جوجل النموذج في وقت لاحق من هذا العام.
تمت مراقبة الإصدار القادم من جانب عالم التكنولوجيا، حيث تكهن الكثيرون بقدرة النموذج على تحسين منافسه الرئيسي، وهو نموذج اللغة الكبير الخاص بـ OpenAI GPT-4.
أشعل التحليل الذي أعلن مبكرًا عن تفوق Google في مجال الذكاء الاصطناعي على GPT-4، نقاشًا شرسًا عبر الإنترنت، حتى أنه جذب سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إلى المعركة.

على الرغم من أن التفاصيل حول عرض Google الجديد لا تزال قليلة، فإليك ما يعرف عنه حتى الآن.

Gemini متعدد الوسائط يعد Gemini من Google بمثابة ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط، مما يعني أنه يمكنه معالجة أكثر من نوع واحد من البيانات.
ومن المتوقع أن يكون النموذج قادرًا على معالجة الصور والنصوص، مما يسمح بميزات مثل التحليل الكتابي للرسوم البيانية المرئية، حسبما ذكرت صحيفة The Information.

وأضاف المنفذ أن عملاق التكنولوجيا يعمل أيضًا على تعزيز قدرات توليد التعليمات البرمجية الخاصة بالتقنية لمحاولة التغلب على GitHub Copilot من Microsoft، والذي يتم تشغيله بواسطة OpenAI.
وقالت جوجل في تدوينة إنه بمجرد الانتهاء من الاختبار والضبط الدقيق، سيكون النموذج متاحًا بأحجام وقدرات مختلفة. مستوحى من AlphaGo

استوحت الشركة Gemini من AlphaGo، الذي طورته شركة DeepMind التابعة لشركة Google وأصبح أول برنامج كمبيوتر يهزم لاعب Go بشريًا محترفًا.

يعود تاريخ الذكاء الاصطناعي إلى عام 2016 عندما تغلب AlphaGo على Lee Sedol، أحد أعظم لاعبي Go في العالم، في لعبته الخاصة.
سيتم دمج التقنيات المستخدمة في AlphaGo مع التكنولوجيا التي تدعم ChatGPT، حسبما قال ديميس هاسابيس، رئيس DeepMind، لمجلة Wired في يونيو.
وقال: "على مستوى عالٍ، يمكنك التفكير في Gemini على أنه يجمع بين بعض نقاط القوة في الأنظمة من نوع AlphaGo مع القدرات اللغوية المذهلة للنماذج الكبيرة". الإصدارات المبكرة

ذكرت صحيفة The Information أن جوجل قريبة جدًا من إطلاق Gemini، حيث قامت شركة التكنولوجيا العملاقة بتوزيع نسخة مبكرة من النموذج على مجموعة صغيرة من الشركات.

وقال أحد الأشخاص الذين اختبروا التقنية، إنها قد تتمتع بميزة على GPT-4 لأنها تستفيد من بيانات جوجل من المنتجات الاستهلاكية، بالإضافة إلى المعلومات التي تم جمعها من الإنترنت.

وقال التقرير إن الإضافة يجب أن تعني أن النموذج يمكنه فهم نوايا المستخدم بشكل أكثر دقة.
وتوقع الباحثون الذين يعملون في مدونة SemiAnalogy أيضًا أن يتفوق أداء Gemini من Google على GPT-4 بسبب وصول Google إلى أفضل الرقائق.


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