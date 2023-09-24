انتقادات لهواتف آيفون تجعل قرار شرائها ليس سهلا.. أبرزها السعر

ربما يكون الاعتبار الأكبر الذي يأخذه الناس عند شراء هاتف جديد هو السعر، وأجهزة iPhone ليست رخيصة، حيث إن أحدث طراز iPhone 15 Pro Max، يصل في الأسواق حاليا لما يقرب من 100 ألف جنيه.





يمكنك إما الاستثمار في سماعات AirPods باهظة الثمن أو شراء مجموعة من سماعات الرأس مع محول خاص يمكن إدخاله في مقبس الشحن، مما يعني أنه لا يمكنك شحن هاتفك والاستماع إلى الموسيقى في نفس الوقت، ما لم يكن لديك شاحن لاسلكي، وذلك لأن أبل أوقفت وجود مقبس لسماعة الرأس.

لم تعد أجهزة iPhone تأتي مزودة بشواحن أيضا، منذ الطراز 12، أصبحت أجهزة iPhone مزودة بكابل USB C إلى Lightning، والذي تقول Apple إنه يسمح لها بإنشاء عبوات أصغر وبالتالي أكثر استدامة.

يعد عمر البطارية على iPhone ليس جيدا أيضًا، وقد تمت مقاضاة شركة Apple بسبب ممارساتها السابقة المتمثلة في إبطاء أجهزة iPhone القديمة عمدًا.