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انتقادات لهواتف آيفون تجعل قرار شرائها ليس سهلا.. أبرزها السعر

9/24/2023 2:26:42 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير لـ"business insider" عن بعض أهم الانتقادات التي تُوجَّه لهواتف آيفو بشكل عام وتجعل قرار شرائها ليس سهلا كما يبدو، وهنا نقدم لك أبرزها.
تكلفتها باهظة دائما

ربما يكون الاعتبار الأكبر الذي يأخذه الناس عند شراء هاتف جديد هو السعر، وأجهزة iPhone ليست رخيصة، حيث إن أحدث طراز iPhone 15 Pro Max، يصل في الأسواق حاليا لما يقرب من 100 ألف جنيه.


لا يوجد مقبس سماعة الرأس

يمكنك إما الاستثمار في سماعات AirPods باهظة الثمن أو شراء مجموعة من سماعات الرأس مع محول خاص يمكن إدخاله في مقبس الشحن، مما يعني أنه لا يمكنك شحن هاتفك والاستماع إلى الموسيقى في نفس الوقت، ما لم يكن لديك شاحن لاسلكي، وذلك لأن أبل أوقفت وجود مقبس لسماعة الرأس.

كما أن أرخص AirPods على موقع Apple يبدأ بسعر 129 دولارًا.

لا يتم بيعها بالشاحن

لم تعد أجهزة iPhone تأتي مزودة بشواحن أيضا، منذ الطراز 12، أصبحت أجهزة iPhone مزودة بكابل USB C إلى Lightning، والذي تقول Apple إنه يسمح لها بإنشاء عبوات أصغر وبالتالي أكثر استدامة.

يمكنك فقط توصيل هاتفك بالكمبيوتر المحمول الخاص بك أو بمحول لديك بالفعل لشحنه، ولكن إذا كنت تريد محولًا من Apple لتوصيله به، فيجب عليك دفع 19 دولارًا إضافيًا.
نظرًا لأنه تم تقديمه مجانًا، فإن الرسوم الإضافية مزعجة لمستخدمي iPhone لأول مرة والذين قد لا يكون لديهم محولات أخرى يمكنهم توصيل الكابل بها.
عمر البطارية

يعد عمر البطارية على iPhone ليس جيدا أيضًا، وقد تمت مقاضاة شركة Apple بسبب ممارساتها السابقة المتمثلة في إبطاء أجهزة iPhone القديمة عمدًا.

بدأت مشكلة "حد البطارية" من شركة أبل في عام 2017 عندما اعترفت شركة أبل بأنها تعمل على إبطاء أجهزة العملاء عندما يقومون بتنزيل إصدارات جديدة من برامجها، قائلة إن ذلك كان لمنع بطارياتها القديمة من إغلاق الهواتف بشكل عشوائي. ومع ذلك، تساءل بعض النقاد عما إذا كانت هذه خطوة لحث الناس على شراء موديلات أحدث وأكثر تكلفة.
وقال متحدث باسم الشركة لـ Insider سابقًا: "لم نفعل أبدًا، ولن نفعل، أي شيء لتقصير عمر أي منتج من منتجات Apple عن عمد، أو تقليل تجربة المستخدم لدفع ترقيات العملاء".
وأضاف: "كان هدفنا دائمًا هو طرح منتجات يحبها عملاؤنا، وجعل أجهزة iPhone تدوم لأطول فترة ممكنة هو جزء مهم من ذلك".
لا يوجد فرق كبير بين كل iPhone الاختلافات بين كل طراز iPhone ليست كبيرة، حتى ابنة ستيف جوبز توافق على ذلك، ولعل الفرق بين آيفون 15 و14 أبرز مثال لذلك، حيث لا توجد إلا اختلافات بسيطة جدا، جعلت خبراء التكنولوجيا يوصون بشراء آيفون 14 بدلا من 15.


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