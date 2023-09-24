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اليابان تعتزم دفن ثاني أكسيد الكربون في هذه الدولة - جريدة الوطن السعودية

9/24/2023 2:26:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أفادت صحيفة Nikkei بأن حكومة اليابان تعتزم، في إطار التدابير الرامية إلى تحقيق نزع الكربون، البدء في تنفيذ مشروع في عام 2028 لدفن كميات CO2 الذي تخلفه شركات يابانية في ماليزيا.
ووفقا للصحيفة، سيتم نقل ثاني أكسيد الكربون إلى ماليزيا في شكل مسال باستخدام الناقلات البحرية.
ويتوقع ممثلو الحكومة اليابانية مناقشة هذه المسألة مع إدارة شركة النفط والغاز الماليزية Petronas، التي يمكن استخدام حقول الغاز الخاصة بها كمناطق للتخلص من هذه النفايات.
ومن المتوقع أنه بمساعدة مرافق التخزين تحت الأرض، ستتمكن اليابان من التخلص من 10-20% من ثاني أكسيد الكربون المنتج. وتعتزم سلطات البلاد تخصيص حوالي 4 تريليون ين (حوالي 26.9 مليار دولار) لتنفيذ هذه المبادرة على مدى 10 سنوات.
حددت الحكومة اليابانية هدفا يتمثل في الوقف الكامل لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصناعية والسيارات في الغلاف الجوي بحلول عام 2050. وللقيام بذلك، يجب توفير معدات تسمح بالتقاط والتخلص من كمية 120 مليون طن سنويا.
وتجري تجارب دفن ثاني أكسيد الكربون في الطبقات الجوفية في اليابان منذ عام 2016.

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